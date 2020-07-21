台南市議會提建言　郭信良：盼國慶煙火改於安平漁港施放

▲台南市議會議長郭信良（右二），與籌備會焰火處人員及市府相關局處到觀夕平台現勘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議長郭信良5月26日在定期會上宣布今年國慶煙火將首次於台南舉辦，地方人士都期許將國慶煙火辦得至善至美，對於中央國慶籌備委員會選定漁光島為煙火施放地點，郭信良站在便民觀賞角度，向中央提出建言，建議焰火佈彈區由漁光島改至安平漁港。

郭信良議長指出，他身為籌備會的副主任委員，在得知施放位置定在漁光島、主舞台預定設置在觀夕平台後，他即邀集多家專業煙火施放公司到附近勘查。他表示，漁光島到觀夕平台的距離近2公里，綜觀歷屆國慶煙火，從未有施放點離主舞台這麼遠的紀錄；而且從主舞台往漁光島觀看煙火的角度偏斜，光是主舞台的民眾要欣賞到煙火，就不大容易，更別提其他的觀賞區。

郭信良議長並提醒焰火處，安平海邊種滿木麻黃防風林，易遮蔽視線。據他所知，國慶煙火一般施放1萬8千發至2萬3千發，其中高空煙火約4千發，其他多數為中低空煙火，施放時大部分煙火上升的過程都將被木麻黃樹擋住。今年從各地到台南來欣賞國慶煙火的人數預估達25萬至30萬人，若不能將最美的觀賞角度呈現在國人面前，恐導致民眾乘興而來、敗興而歸，屆時沒人可以承擔這份責任。

郭信良議長建議，焰火佈彈區改設於安平漁港南、北堤，主舞台可選在戀愛廣場，副場地設在林默娘公園，觀夕平台附近可設一塊青少年專區，讓全國前來觀賞國慶煙火的民眾都能得到很好的觀看體驗。他並在21日上午與籌備會焰火處人員及市府相關局處到觀夕平台現勘，他希望中央能審慎加以考慮，勿一意孤行，做出讓所有民眾難以接受的決定。焰火處人員表示，將秉持安全第一的原則，就施放點位再做一次評估。

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