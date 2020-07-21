陪審制昔列民進黨綱今全部推翻　國民黨團批：厚顏無恥

▲國民黨立院黨團召開「蔡英文毀諾背信【黑箱參審制】假改革 真詐騙！」記者會。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

立法院臨時會21日繼續處理「國民法官法」，針對各黨團版本進行逐條發言、逐條表決，力拚22日完成三讀，截至上午11點30分，已完成34項條文表決。國民黨團上午在議場外召開記者會，批評民進黨曾支持陪審制，說要對抗僵化司法體系，讓人民進入法院，拿到權力後竟全部推翻，還厚顏無恥攻擊陪審制，根本打自己的臉。

黨團總召林為洲指出，民進黨1999年行動綱領寫到將來要推動、全力支持陪審，理由是為了保護人權、對抗僵化司法體系以及對抗國家機器對人民的暴力判決。到了2015、2016年，立委也都提案支持陪審制，稱只要蔡英文上任、國會多數，他們一定全力推動，結果昨天聽柯建銘和民進黨委員的發言，都在痛罵陪審制，還質疑「人民有辦法判斷嗎？」可見他們不相信人民，寧願繼續相信現在法官系統。

林為洲表示，民進黨當時支持陪審就是怕冤錯假獄，所以陪審制最重要的精神是「無罪推定」，如今這個價值卻變成他們批評的對象，陪審精神最主要就是無罪推定，只要沒辦法證明被告有罪，就要保護人權，「昨天變成他們攻擊對象，那你們以前行動綱領在講什麼？在承諾甚麼？」

林為洲批評，民進黨擔憂人民做出不專業判斷，但陪審制在香港已經執行170幾年、美國超過300年、英國超過500年，「民進黨說人民沒知識，那170年前的香港居民、500年前英國人， 當時他們的知識難道比現在的台灣人高？」

林為洲表示，國民黨、民眾黨都主張兩制併行，時代力量則推陪審制，只有民進黨反對有陪審制，「多諷刺！當時全黨從蔡英文到所有委員一致支持陪審制，說要對抗僵化司法體系，讓人民進入法院，竟然拿到權力以後全部推翻，還厚顏無恥攻擊陪審，根本打自己的臉。」

「國民法官法」自20日下午起開始表決，截至21日上午11點半，已完成34項條文表決。確認法案定名為《國民法官法》，並完成國民參與審判法庭之組成、劃定適用國民參與審判之案件類型、排除適用要件、國民法官及備位國民法官之權利義務等內容。

條文明定，行國民參與審判之案件，由法官三人及國民法官六人共同組成國民參與審判法庭，共同進行審判；在適用案件及管轄部分，除少年刑事案件及犯毒品危害防制條例之罪之案件外，所犯最輕本刑為10年以上有期徒刑、故意犯罪因而致人於死者，經檢察官提起公訴且由地方法院管轄之第一審案件，應行國民參與審判。

針對國民法官及備位國民法官資格，條文明定為年滿23歲，且在地方法院管轄區域內繼續居住4個月以上之中華民國國民，有被選任為國民法官、備位國民法官的資格。但包括受褫奪公權、曾受有期徒刑以上刑之宣告確定、受觀察勒戒或戒治處分，尚未執行，或執行完畢未滿二年、受破產宣告等情形，不得被選任為國民法官、備位國民法官。

▼立法院臨時會處理國民法官法，立委何志偉在議場活動筋骨。（圖／記者屠惠剛攝）

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