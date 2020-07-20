「國民法官法」拼闖關　朝野逐條表決不斷電到今晚12點

▲立法院臨時會處理國民法官法。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

立法院臨時會20日處理《國民參與刑事審判法》草案，上午召集朝野協商後，將近100條留待院會處理，各黨團各自提出版本，進行逐條發言、逐條表決，不排除要處理「三天三夜」才可能完成三讀，下午5點通過民進黨團提案，延長開會時間至晚上12點，截至下午6點，僅完成5項條文的表決。

在廣泛發言時，國民黨團總召林為洲表示，民進黨黨綱特別提到要全力推動陪審制，蔡英文2015年上任時也承諾要全力推動陪審制，沒想到卻與司法院密室協商推出「參審制」，讓職業法官繼續主導整個審判的過程，痛批根本「假改革」。

國民黨立委李貴敏質疑，很多人還不了解什麼是參審制、陪審制，民眾知道自己有參與審判義務、如何參與嗎？如果陳述不實也可能被懲罰，民眾恐怕也不清楚，這部法案對民眾課予很多責任，卻沒告訴他們權利義務，有必要在臨時會就強行通過嗎？

民進黨團總召柯建銘表示，司法改革不是藍綠鬥爭的標的，應負責、冷靜面對，而不是人云亦云、表演給人看。他強調，陪審制很常在電影中看到，但美式陪審制中，陪審員只判有罪、無罪，由法官量刑，沒有判決理由書，也不能上訴，如果直接移植到台灣，包括刑事訴訟法等都要重新修正，至於在野黨提出的參審陪審兩制並行，是全世界首創「拼裝車」，呼籲在野黨思考在台灣有沒有辦法落實。

▲時代力量立委邱顯智上台發言。（圖／記者湯興漢攝）

由於各黨團立委都積極登記發言，每人可發言3分鐘，針對各版本進行逐條發言、逐條表決，整部法案不排除要花「三天三夜」才能三讀通過。下午五點，民進黨團提議今天會議延長至晚上12點再休息，經表決後通過。

截至下午6點，僅完成5項條文的表決。已通過的法條重點包括，將法案定名為「國民參與刑事審判法」，行國民參與審判之案件，由法官三人及國民法官六人共同組成國民參與審判法庭，共同進行審判等。

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