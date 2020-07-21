「國民法官法」挑燈夜戰表決　參審適用案件、國民法官資格完成二讀

▲立法院臨時會進行國民法官法法案逐條表決。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院臨時會20日處理《國民參與刑事審判法》草案，上午召集朝野協商後，將近100條留待院會處理，各黨團各自提出版本，進行逐條發言、逐條表決，不排除要處理「三天三夜」才可能完成三讀。截至晚上12點，已完成25項條文的表決，立法院副院長蔡其昌裁示，21日上午九時繼續開會。

20日臨時會中表決通過的重點包括，確認法案定名為《國民參與刑事審判法》，並完成國民參與審判法庭之組成、劃定適用國民參與審判之案件類型、排除適用要件、國民法官及備位國民法官之權利義務等內容。

條文明定，行國民參與審判之案件，由法官三人及國民法官六人共同組成國民參與審判法庭，共同進行審判；在適用案件及管轄部分，除少年刑事案件及犯毒品危害防制條例之罪之案件外，所犯最輕本刑為10年以上有期徒刑、故意犯罪因而致人於死者，經檢察官提起公訴且由地方法院管轄之第一審案件，應行國民參與審判。

針對國民法官及備位國民法官資格，條文明定為年滿23歲，且在地方法院管轄區域內繼續居住4個月以上之中華民國國民，有被選任為國民法官、備位國民法官的資格。但包括受褫奪公權、曾受有期徒刑以上刑之宣告確定、受觀察勒戒或戒治處分，尚未執行，或執行完畢未滿二年、受破產宣告等情形，不得被選任為國民法官、備位國民法官。

國民法官應採用參審制、陪審制或兩制併行，朝野爭議大，立法院長游錫堃在3日及6日召集各黨團進行協商，但3日第一次協商時，僅有2條條文達成共識，其餘111條仍待協商討論；6日二度朝野協商，歷經9小時激辯仍無法達成共識，近百條爭議條文留待20日院會進行逐條表決，力拚在22日臨時會結束前完成三讀。

▲立法院臨時會處理國民法官法。（圖／記者李毓康攝）

在廣泛發言時，國民黨團總召林為洲表示，民進黨黨綱特別提到要全力推動陪審制，蔡英文2015年上任時也承諾要全力推動陪審制，沒想到卻與司法院密室協商推出「參審制」，讓職業法官繼續主導整個審判的過程，痛批根本「假改革」。

國民黨立委李貴敏質疑，民眾還不了解什麼是參審制、陪審制，有必要在臨時會就強行通過嗎？此外，民眾知道他有參與審判義務嗎？以及如何參與審判？如果陳述不實也可能被懲罰，民眾恐怕也不知道，一部法案對於民眾課予很多責任，卻沒告訴他們權利義務，此外，法案也要求民眾有保密義務，條文中規定三名職業法官，國民法官若不保密要被處罰，那職業法官呢？

民進黨團總召柯建銘強調，司法改革不是藍綠鬥爭的標的，應負責、冷靜面對，而不是人云亦云、表演給人看。他強調，陪審制很常在電影中看到，但美式陪審制陪審員只判有罪、無罪，由法官量刑，沒有判決理由書，也不能上訴，如果直接移植到台灣，包括刑事訴訟法等都要重新修正，至於在野黨提出的參審陪審兩制並行，就是全世界首創「拼裝車」，呼籲在野黨思考在台灣有沒有辦法落實。

▲立法院臨時會處理國民法官法，民進黨立委洪申翰與王美惠吃起甜甜圈充當下午茶點心。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院逐條表決大戰，民進黨立委何欣純在議場內做操活動筋骨。（圖／記者李毓康攝）

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