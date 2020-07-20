蘇嘉全、蘇震清嗆告　國民黨回擊：請外交部說明有無電文

▲國民黨召開「外交部密件驚爆！國營事業被操控謀私利！？」記者會。（圖／記者張榮恩攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨20日舉行記者會，指控總統府秘書長蘇嘉全、民進黨立委蘇震清叔姪可能涉及利用國營事業赴印尼私下會晤高層圖個人私利。對此，蘇震清下午出面反擊，並委請律師準備提告。國民黨也不甘示弱反嗆，請外交部說明有無這份電文，即可釐清真相，若有，請嗆告者去告外交部；若否認有這份電文，歡迎提告。

國民黨上午公布外交部密件指稱，我國駐印尼代表處2017年回報外交部指陳，我國營事業已遭中間人控制，企圖將政府部會及駐外館處排除在外以謀取個別私利，電文中並指明總統府秘書長蘇嘉全、民進黨立委蘇震清叔姪可能涉及。

蘇震清表示，該份電報及國民黨所稱的參訪日期有謬誤，駐印尼代表處陳忠於電報中指「2017年」，但實際上他出訪印尼的時間是2016年的8月6日，而且同行還有立委陳明文、吳琪銘、鄭寶清與徐國勇等人，媒體有報導之外，臉書上也都有公開發文。

蘇震清表示，外交部電報也漏洞百出，除了時間錯植之外，陳忠也是在2016年12月16日上任，怎麼能針對8月的公開參訪行程妄加評論？對此，外交部也有向蘇震清辦公室坦承，經查之後發現，國民黨揭露的此份電報，日期確實有誤。

▲民進黨立委蘇震清針對國民黨指控其利用國營事業圖利一事出面澄清。（圖／記者李毓康攝）

針對蘇嘉全等人聲明嗆告，國民黨強烈回擊，「請外交部說明有無這一份電文，若無，即聲明沒有公文；若有，則請出示公文，讓社會公評。」

國民黨指出，若外交部承認有這份電文，請嗆告者去告外交部，因為「我國營事業已遭中間人操控，企圖將政府部會及駐外館處排除在外、以遂其個別私利。」是外交部駐印尼代表處的指控，不是國民黨的指控。

國民黨表示，若外交部否認有此電文，國民黨歡迎蘇嘉全提告，也請法院屆時傳喚外交部駐印尼代表處同仁、王美花、蘇震清、蘇嘉全等人，當庭對質，確認外交部是否說謊。至於蘇嘉全等人嗆告的出訪年份問題，請外交部公布這份電報，即可釐清真相。

外交部發言人歐江安回應，經外交部清查，前立法院長、現任總統府秘書長蘇嘉全，2016年9月以私人身分低調訪問印尼。由於該次訪問並非官方行程，而是與當地僑界聯繫情誼，院長辦公室當時向駐處表示，無須接送機、參與相關活動及提供協助，「駐處當時僅基於禮遇前往接機，考量行政中立原則，未參與訪團接待或提供其他協助。」

歐江安指出，另外經外交部清查，蘇貞昌、蘇震清在2017年並未有赴訪印尼的紀錄，相關報導與事實不符。至於電報中所提國營企業似被中間人操控等內容，歐江安有證實，電報中日期確實有誤，而國營事業相關情形，則應由主政單位經濟部對外說明。

其他人也看了這些新聞...

► ET民調／兩岸若爆發衝突 40.9％願意上戰場、75.2％認同恢復徵兵制

► ET民調／台灣能源轉型要付出4種代價 23.4%選出第二名是「限電」

► ET民調／三倍券刺激好用？ 62.9％民眾用於「日常生活開銷」

相關新聞...

► ET民調／陳菊8月1日就任 50.8％民眾支持廢除監察院、考試院

► ET民調／又愛又怕！僅13％民眾規劃出國玩 65.4%反對現在開放觀光客

► ET民調／多國首批解禁未見台灣 26.5%民眾：無法證實沒有「無症狀感染者」

►振興一下我們的美麗