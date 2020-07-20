國民黨指控密訪印尼圖私利　蘇震清怒告：拿出證據讓我一刀斃命

▲民進黨立委蘇震清針對國民黨指控其利用國營事業圖利一事出面澄清。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨20日舉行記者會，指控總統府秘書長蘇嘉全、民進黨立委蘇震清叔姪可能涉及利用國營事業赴印尼私下會晤高層圖個人私利。對此，蘇震清下午出面反擊，除了已經委請律師準備提告外，也要求國民黨拿出證據，讓他一刀斃命。

蘇震清表示，該份電報及國民黨所稱的參訪日期有謬誤，駐印尼代表處陳忠於電報中指「2017年」，但實際上他出訪印尼的時間是2016年的8月6日，而且同行還有立委陳明文、吳琪銘、鄭寶清與徐國勇等人，媒體有報導之外，臉書上也都有公開發文。

蘇震清表示，外交部電報也漏洞百出，除了時間錯植之外，陳忠也是在2016年12月16日上任，怎麼能針對8月的公開參訪行程妄加評論？對此，外交部也有向蘇震清辦公室坦承，經查之後發現，國民黨揭露的此份電報，日期確實有誤。

至於針對電報中指出，蘇震清率領國營事業參訪，被國民黨指控有繞過經濟部、外交部，以及圖謀私利的狀況。蘇震清表示，這顯示他們對立法委員職權的不了解，也反映該代表處對於印尼政治、經貿發展等未全盤掌握。

蘇震清強調，總統蔡英文2016年上任前夕，因應「新南向政策」的推動，曾經擔任來自印尼商務部諮詢委員阿克薩，於5月19日到立法院參加「韓國、印尼、緬甸、柬埔寨等國會議員友好協會」聯合成立大會，隨後也拜訪經濟委員會各委員，討論到台灣與印尼雙邊投資擴大合作的可能性，以及參訪邀請。

蘇震清表示，在阿克薩先生安排之下，參訪團與當時的印尼副總統會面，但印尼官方也特別提出希望能以私人行程處理，盡量降低官方色彩，基於尊重印尼提出的要求，才會由民間企業來協助安排，「參訪團抵達印尼時，駐外代表處還派專員來接送機，何來跳過外交部之說？」

蘇震清指出，在2016年8月6日的參訪行程中，除了五位立法委員之外，也有國營事業單位主管同行；他認為，立法委員國會外交乃是正當行使權責，且根據暸解，隨行之事業單位參訪前、後都有事先登錄報備或報告，何來「跳過經濟部」之說？

此外，針對國民黨議員游淑慧在臉書指出，「密件電報指控是2017年私訪，但蘇震清牛頭不對馬嘴，去解釋2016年出訪」以及「你們2017年又跑去兩次，有誰知道」等。蘇震清強調，他2017年沒有去過印尼，若有私訪，請國民黨拿出證據，如果沒有證據就該當面道歉，「把證據拿出來，讓蘇震清一刀斃命！」

最後，蘇震清也嚴正指出，針對王育敏、羅智強、游淑慧等三人的不實指控，蘇震清也指出一定會提出告訴，用法律捍衛自己的清白。