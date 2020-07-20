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少女遭陌生男持刀追砍　路過快遞員目睹...肉身幫她擋下2刀！

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少女遭陌生男持刀追砍　路過快遞員目睹...肉身幫她擋下2刀！（圖／翻攝自微博／青蕉視頻）

▲快遞員幫助少女抵擋持刀男。（圖／翻攝自微博／青蕉視頻

記者李振慧／綜合報導

廣東惠州市日前發生一起攻擊事件，一名少女幫忙家人顧店時，遭一名闖入的陌生男子持刀追砍，跑到大街上求救時剛好碰到一名快遞員，對方見義勇為幫忙阻擋持刀男，一共為她擋了2刀，肩膀慘被砍中後送醫縫了20多針，而砍人男子已被警方逮捕。

事件發生在15日下午5時左右，監視紀錄器拍到一名少女在街上奔跑求救，後方則有一名持刀男子正在追著她，一名路過的快遞員發現後立即停車、擋在她的身前，而持刀男揮刀進行攻擊，一共砍了2刀。

少女的母親甘女19日表示，當天下午女兒幫忙顧店，她則在裡面的房間睡覺，後來一名男子進到店內說要借廁所，「我女兒說她沒聽到上廁所的聲音，回頭看到男子在床頭盯著我看，她尖叫了一聲，我醒來後發現男子也在盯著女兒看，接著便開始追她」。

快遞員黎志偉表示，當天他因工作行經事發地點，突然看到一名少女跑過來向他求救，後來看到後方出現一名拿著刀的男子，「當時沒想那麼多，因為小女孩已經在我身後了，我不能退」，雖然順利擋下第一刀，仍被第二刀砍中肩膀。

黎男被砍傷後少女立即逃跑，他則故意跑反方向希望能引開持刀男，對方追著他一會後突然停下來放棄離開，左肩被砍到骨頭的他送醫後縫了20多針，手指也有劃傷，回想事件他坦言，「要是再砍歪一點就完了」。砍人的男子當晚便在家中被捕，有精神病史的他已被強制送醫，案件警方仍在處理中。

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