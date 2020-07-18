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後疫情時代「直播帶貨夯」 台商專場拚大陸內銷！

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▲▼廣東中山市第四屆海峽兩岸中山論壇 。（圖／記者任以芳攝）

▲廣東中山市舉辦第四屆海峽兩岸中山論壇 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／廣東中山報導 

廣東中山市第四屆海峽兩岸中山論壇今（18日）舉行「台商一起來 融入大灣區」活動。目前廣東積極推動台商參與粵港澳大灣區經濟發展，由於中山市地處粵港澳大灣區的中心，具有戰略資源優勢，目前有一千多名台商扎根發展，希望吸引更多年輕台青、台商加入大灣區創業行列。

針對大灣區發展情況，廣東省發改委副主任曹達華表示，「《粵港澳大灣區發展規劃綱要》實施以來，廣東以粵港澳大灣區建設為「綱」，以支持深圳建設先行示範區為牽引，制定出台有關行動計劃、措施等一批重大政策，謀劃推動一批重大平台項目建設，取得顯著成效。」目前，灣區內基礎設施互聯互通、投資貿易便利化、有利於新一批台商、台青在大灣區落實發展。

▲▼廣東中山市第四屆海峽兩岸中山論壇 。（圖／記者任以芳攝）

▲全國台企聯會長李政宏 。（圖／記者任以芳攝）

全國台企聯會長李政宏受訪時也表示，「粵港澳大灣區作為世界第四大灣區，各項經濟指標居世界四大灣區前列，具有廣闊的發展前景，隨著大灣區規劃的實施，將在全球展現出更大競爭力和影響力。」特別是這次疫情發生，相較世界各地經濟表現，大陸第二季GDP逐步恢復，也讓台商更有信心在大陸繼續投資發展。

另外，受到疫情衝擊，大陸十分盛行的「直播帶貨」成為部分台商轉型關鍵。李振宏說，不少外貿企業出口受創嚴重，打完上半場要打下半場，上半場是復工，下半場的是訂單的問題，如何協助他們去拓展內銷，變成我們這次活動討論重點之一。」半個月前，福州北京舉辦台商推介會，線上推銷許多優質產品，當天成交十億人民幣好成績。未來，台企聯不排除結合知名電商平台京東、阿里巴巴合作舉辦「台商專場」，大力拓展內銷把優質產品推廣出去。

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