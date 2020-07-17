204公斤黑熊闖進廚房！　男屋主差點被「一掌劈死」：聽到頭骨碎裂聲

▲男子慘被204公斤黑熊攻擊。（圖／示意圖，與本新聞無關／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

美國科羅拉多州一名男子竟然在自家廚房發現野生黑熊，該熊體型看起來十分龐大，預估重達204公斤，一掌朝他頭部劈下去感覺就像磚塊砸在臉上一樣，差點以為自己死定了，頭部和頸部嚴重撕裂傷的他，送醫急救後幸運保住一命。

事件10日凌晨1時30分發生在亞斯本市(Aspen)，男子切爾諾斯基(Dave Chernosky)當時聽到廚房傳來騷動聲，前去查看發現一隻體型巨大的黑熊站在冰箱前，他表示，「我在床上時就在想，希望不要是一隻熊，結果進了廚房以後這個想法變得更加強烈」。

切爾諾斯基第一時間想到睡在地下室的12歲雙胞胎，所以他試圖把黑熊哄騙到屋外，原本情況還算順利，不料黑熊不小心撞到車庫門開啟裝置，嚇到後又跑回屋內，為了確保黑熊不會闖到地下室，他只好徒手抵抗黑熊攻擊。

切爾諾斯基表示，「我們互相看著對方，牠突然伸掌巴我的頭，接著把我轉到背部面對牠繼續攻擊，感覺就像是被磚塊擊中一樣，我真的可以聽到頭部被敲開的碎裂聲，熊掌一點也不柔軟也不舒服，我當下以為自己會死」。

幸運的是，黑熊攻擊後便自行離開，身受重傷的切爾諾斯基被送到醫院急救，臉頰、下巴、耳朵和背部的傷口皆需要縫合。科羅拉多公園和野生動物保護局官員表示，他們後來順利找到這頭黑熊，安樂死後將會與事發現場進行比對，「我們從來都不喜歡安樂死動物，但是黑熊闖入家園並攻擊人類，保護民眾安全更為重要。」

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