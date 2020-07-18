「反滲透法衝擊+兩岸局勢走向 」 孫亞夫：尖銳激烈

▲大陸海協會副會長孫亞夫。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／廣東中山報導

廣東中山市第四屆海峽兩岸中山論壇今（18日）舉行閉幕式，這也是兩岸在疫情期間第一次舉辦大規模交流活動，主題聚焦孫中山先生思想，並且延伸探討兩岸動盪局勢，以及反滲透法對雙邊交流已經開始造成衝擊與恐懼，大陸海協會副會長孫亞夫甚至用「尖銳激烈」來形容目前兩岸關係。

針對台海目前局勢，孫亞夫表示，「距離實現和平統一還有一段路要走，同時發生台獨重大事變的危險依然存在，長期維持現狀的問題依然存在，遭遇外來干涉的風險依然存在。總的看，兩岸關係中爭取國家統一與圖謀分裂國家的較量還會十分尖銳激烈。」

孫亞夫進一步指出，「美國對大陸進行全面戰略打壓，鼓勵民進黨政府與大陸抗衡，甚至在台海地區炫耀武力，對大陸進行軍事威脅。」台灣政治生態還在發生不利於兩岸關係發展的新變化。

▲東華師範大學兩岸交流與區域發展研究所執行所長包承柯。（圖／記者任以芳攝）

談到台灣推出反滲透法，已經造成來往兩岸人士內心產生恐懼。對此，東華師範大學兩岸交流與區域發展研究所執行所長包承柯接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，「反滲透法通過後，推進兩岸交流的台灣人士，開始出現嚴重的危機感，不知道會被民進黨政府以什麼樣的『證明』影響交流，這是他們所擔心的。」

包承柯進一步分析，最近明顯感受不少往返兩岸台灣人士，內心對反滲透法產生恐懼感，擔心被扣上莫名其妙的罪名，「外界也擔心，兩岸之間交流受到反滲透法影響停下來，接下來還得觀察民進黨政府如何運用反滲透法，運用什麼樣的罪來試問推動兩岸進行交流的一些台灣民眾，這是我們想觀察的重點。」

▲廈門台研院院長李鵬。（圖／記者任以芳攝）

廈門台研院院長李鵬接受《ETtoday新聞雲》訪問時分析，「蔡英文不是第一個限制兩岸交流的人，從李登輝開始就有限制，陳水扁上台也開始限制，只不過馬英九任期8年放開，現在蔡英文又重新走回限制的這種老路，我覺得是意料之中。」但是，從李登輝到陳水扁可以看到並沒有真的限制兩岸交流，政治力介入只是一時，兩岸「實質性」經濟交流才是民眾所期盼的。