美E-8C指揮機飛越南海上空　3天內2次抵近廣東沿海

▲▼美E-8C指揮機飛越南海上空。（圖／翻攝自南海戰略態勢感知計劃）

記者陳政錄／綜合報導

在美方發表新主張，拒絕承認中國聲索南海主權後，由中國北大海洋戰略研究中心成立的「南海戰略態勢感知」計畫平台15日發布消息稱，美國空軍一架E-8C指揮機（空地監視飛機），於當天途經巴士海峽進入南海，朝廣東省方向飛行，這次近3天內發生的第二次。

7月13日，美軍E-8C亦曾飛行抵近中國廣東省進行偵查，一度飛至距離廣東海岸67.51海裡（約125公里）的位置。《環球網》報導，與過去美軍派出P-8A反潛巡邏機、RC-135偵察機的不同的是，E-8C「聯合星」是一款空地監視飛機。

E-8C機型全稱為「聯合監視目標攻擊雷達系統」（JointSTARS），搭載有美軍最先進的機載對地監視、目標搜索和戰場管理系統，可在防區外對地面目標進行探測、識別、分類，並實時將數據傳遞給後方指揮所，一般被稱為比偵察機功能更多元的指揮機。

「南海戰略態勢感知」計畫平台分析，美軍E-8C此番前來，意在蒐集地面雷達系統數據，並可能進行電磁壓制。

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發表美方新的南海主張。（圖／路透）

在此之前，美國國務卿蓬佩奧於美東時間13日發表聲明，首度正式反對中國聲索南海主權，表示指北京聲稱在南海擁有大部分離岸資源不合法，且世界不會允許中國將南海視為其海上帝國。

中國外交部發言人趙立堅14日回應稱，美國此舉罔顧南海問題的歷史經緯和客觀事實，違反和歪曲國際法，蓄意挑動領土海洋爭端，破壞地區和平穩定。他說，中國將繼續堅定維護自己的主權和安全，中方對美方的錯誤行徑表示強烈不滿，堅決反對，敦促美方停止在南海問題上製造事端。

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