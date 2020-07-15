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美E-8C指揮機經巴士海峽進南海 「離廣東僅125公里」3日內第2次

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▲美軍E-8C三天內第二度靠近廣東沿海 。（圖／南海戰略態勢感知計畫）

▲美軍E-8C三天內第二度靠近廣東沿海 。（圖／南海戰略態勢感知計畫）

實習記者周依儒／綜合報導

美軍今（15）日又派出E-8C聯合星（J-STARS）指揮機進入南海上空進行偵察任務，且一度距離廣東沿海僅67.51浬（約125公里）。美軍於本月13日就派出一架E-8C指揮機，飛越巴士海峽前往廣東方向。因此這也是美軍3天內第2次派出軍機偵察南海。

綜合外媒報導，中國北京大學海洋研究院的「南海戰略態勢感知計劃」（SCS Probing Initiative）於今日在推特上發布消息指出，「美軍E-8C聯合星指揮機在今天上午飛過巴士海峽，並朝廣東的方向行進，這已經是美軍在過去3天內第2次派遣軍機對廣東附近進行偵察任務。」

據悉，美軍近日在台海、南海的軍事動作頻繁，光是7月就已經連續3天派遣軍機抵近大陸沿海進行偵查，其中一架「EP-3E」的電子偵察機，8日更一度飛至距離廣東海岸約51.68海浬（約95.7公里）的位置。

除了空中的軍事行動外，美軍在中國於西沙群島（Paracel Islands）進行軍演後，就派出尼米茲號（USS Nimitz）及雷根號（USS Ronald Reagan）雙航母打擊群，經由菲律賓聖伯納地諾海峽（San Bernardino Strait）進入南海展開演習。

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