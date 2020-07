美E-8C指揮機經巴士海峽進南海 「離廣東僅125公里」3日內第2次

▲美軍E-8C三天內第二度靠近廣東沿海 。(圖/南海戰略態勢感知計畫)



實習記者周依儒/綜合報導

美軍今(15)日又派出E-8C聯合星(J-STARS)指揮機進入南海上空進行偵察任務,且一度距離廣東沿海僅67.51浬(約125公里)。美軍於本月13日就派出一架E-8C指揮機,飛越巴士海峽前往廣東方向。因此這也是美軍3天內第2次派出軍機偵察南海。

綜合外媒報導,中國北京大學海洋研究院的「南海戰略態勢感知計劃」(SCS Probing Initiative)於今日在推特上發布消息指出,「美軍E-8C聯合星指揮機在今天上午飛過巴士海峽,並朝廣東的方向行進,這已經是美軍在過去3天內第2次派遣軍機對廣東附近進行偵察任務。」

據悉,美軍近日在台海、南海的軍事動作頻繁,光是7月就已經連續3天派遣軍機抵近大陸沿海進行偵查,其中一架「EP-3E」的電子偵察機,8日更一度飛至距離廣東海岸約51.68海浬(約95.7公里)的位置。

除了空中的軍事行動外,美軍在中國於西沙群島(Paracel Islands)進行軍演後,就派出尼米茲號(USS Nimitz)及雷根號(USS Ronald Reagan)雙航母打擊群,經由菲律賓聖伯納地諾海峽(San Bernardino Strait)進入南海展開演習。

JUST IN: USAF E-8C Joint STARS, an airborne battle management and command & control platform that conducts ground surveillance, is spotted heading to Guangdong, a second time in the past 3 days, July 15. pic.twitter.com/3nsQjhDl4d