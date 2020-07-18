防疫嚴！兩岸首場大型論壇登場　千人「隔離飯店、核酸檢測」

▲廣東中山市舉辦第四屆海峽兩岸中山論壇。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／廣東中山報導

第四屆海峽兩岸中山論壇17日晚間在國父孫中山故鄉的廣東省中山市開幕，該會議活動除了紀念、宣揚孫中山精神，同時加強台商參與大灣區經濟發展，廣東省政府再次發布《2020年廣東省貫徹落實相關惠台政策措施辦事指南》細則細項，考量防疫風險，本屆論壇採取雲端連線直播，受邀的兩千多名兩岸和港澳人士必須做核酸檢測才能入場。

▲ 第四屆海峽兩岸中山論壇要求參加者核酸檢測 。（圖／記者任以芳攝）

從大陸疫情爆發到控制，將近半年時間，第四屆海峽兩岸中山論壇是目前舉辦最大規模兩岸交流活動，不但壓縮開會時間只有一天半，開幕式首創現場「雲論壇」模式，廣東省21個城市和台灣設分會場串連直播。受邀參加的兩岸、港澳等地人士提前一天在飯店隔離做「核酸檢測」，檢驗報告通過才能進入會場，全體採取分組同進同出模式，降低感染風險。

▼ 開幕式首創現場「雲論壇」模式 。（圖／翻攝 中國台灣網）

▲新黨榮譽主席郁慕明。（圖／記者任以芳攝）

台灣方面參加現場會議嘉賓有新黨榮譽主席郁慕明、全國台企聯會長李政宏，另外，中國國民黨前主席洪秀柱、台灣海峽兩岸經貿文化交流協會會長高孔廉在台北預錄影片祝賀。連續參加三次論壇的郁慕明表示，出發前有人勸阻可能面對台灣政治環境可帶來的壓力，他表示「在台灣每個人也要跟國父遺像鞠躬，而且我參加的是中山先生的論壇，內心非常坦蕩蕩，回去如果有反滲透法，對我來說沒有任何問題。」

▲大陸國台辦主任劉結北京連線廣東中山視訊致詞。（圖／翻攝 中國台灣網）

另外，大陸方面現場參加會議人員有廣東省委書記李希、廣東省委常委、統戰部部長黃寧生、海協會副會長孫亞夫親自出席，大陸國台辦主任劉結一在北京透過直播致辭表示，「正值孫中山先生逝世95週年之際，兩岸同胞在中山先生的故鄉隆重舉辦本屆中山論壇，就是要弘揚中山先生精神，共同維護和推動兩岸關係和平發展。」

談到兩岸政治環境現況，劉結一強調，「疫情發生以來，民進黨當局和極少數台獨分裂分子加緊推動去中國化等台獨分裂圖謀，勾連外國勢力，以疫謀獨，在兩岸同胞之間製造敵意，詆毀一國兩制，嚴重損害兩岸同胞根本利益，台灣一步步推向危險境地。」

▲《2020年廣東省貫徹落實相關惠台政策措施辦事指南》細項再公布。（圖／記者任以芳攝）

本次活動主要提倡孫中山精神，除了《2020年廣東省貫徹落實相關惠台政策措施辦事指南》(以下簡稱《辦事指南》)正式發佈，廣東省積極推動台商參與大灣區經濟發展，中山市政府和全國台企聯簽約合作推進海峽兩岸交流基地合作框架。李政宏表示，「全國台企聯將繼續發揮好兩岸，以及台商與政府的橋梁紐帶作用，繼續在兩岸以及粵台經濟文化交流合作中發揮積極作用。」將繼續關注和支持廣東尤其是粵港澳大灣區的發展，願意共同參與和分享大灣區的發展機遇。