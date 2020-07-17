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監委人事投票前　洪孟楷收到「 警告信」：不要落單會被爆打

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▲國民黨阻擋監察院長陳菊提名案佔領主席台，洪孟凱搶麥克風失敗遭民進黨排除。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨阻擋監察院長陳菊提名案佔領主席台，洪孟楷搶麥克風失敗遭民進黨排除。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者李佩弦／台北報導

國民黨為了杯葛監察院人事案，爆發肢體衝突，造成許多委員受傷。其中，國民黨立委洪孟楷日前指控民進黨立委吳秉叡「鎖喉」，並在國民黨的聲援下決定提告。洪孟楷在臉書上PO出國民黨支持者來信，指民進黨會突擊且鎖定「圍毆」洪委員，要他不要站在第一線，也不要落單，否則會遭到爆打。對此，洪孟楷回應，不會中計也不會主動攻擊，但該自我防衛時，也不會手軟。

洪孟楷在臉書PO出「警告信」，提醒他不要站在第一線，會遭到爆打。信裡頭提到，「民進黨會突擊，而且鎖定要圍毆洪委員，不要站在第一線，也不要落單，會被爆打」，且「女委員也會故意碰撞洪孟楷，造成會打女生及性騷擾的形象」，還說洪孟楷是民進黨的眼中釘，要他自己小心，不要白白被犧牲。

▼洪孟楷支持者來信提醒：不要落單會被爆打。（圖／翻攝自Facebook／洪孟楷）

▲▼洪孟楷支持者來信提醒：不要落單會被爆打。（圖／翻攝自Facebook／洪孟楷）

洪孟楷在發文中感謝鄉親們的肯定與支持，表示守護正道、捍衛民主價值是他從政的堅持，在藍綠之上，相信更有是非真理，「我不會中計、也不會主動攻擊，但該自我防衛時，也不會手軟」。最後他強調，能被執政黨視為眼中釘，「這是我在野的價值及榮耀，為人民發聲，我很光榮」！

▼國民黨團攻佔立法院議場，洪孟楷遭吳秉叡鎖喉。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼國民黨團攻占立法院議場現衝突 吳秉叡鎖喉洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

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