快訊／遭國民黨提告「不在場投票」涉偽造文書　陳瑩批「自導自演」

▲民進黨立委陳瑩。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院臨時會17日表決監委人事同意權案，但國民黨指控立法院長游錫堃在16日清場時，趁亂表決民進黨提案，讓不在場的民進黨立委陳瑩「插卡表決」，涉嫌偽造文書，並於院會結束後到台北地檢署按鈴告發。對此，陳瑩晚間在臉書還原16日事發經過，並表示，「國民黨今天坐實就是只想用媒體修理我而已！凌遲我一天下來，讓我今天的新聞聲量竟然大過陳菊！讓我哭笑不得！」

【陳瑩臉書全文如下】

【還原真相：國民黨自導自演，幫我「做票」！】

謝謝國民黨團讓我爆紅了一整天！

我覺得又無辜又好笑，

國民黨今天大做文章污衊我「做票」！

下午還有一群藍委跑去按鈴！

連馬英九也不甘寂寞出來揶揄批評！

國民黨沒招了嗎? 淪落到要拿我開刀！

昨天黨團同意讓我上三立節目去聲援范雲委員，還原陳雪生性騷擾及審查前瞻預算時對我肘擊胸部動粗的情形。我在下午3:30左右抵達三立，講完陳雪生性性騷擾事件之後，即提早結束錄影回到議場。

為什麼會插錯卡片？

當時議場內相當混亂，因為國民黨立委試圖偷拿民進黨立委的表決卡，企圖阻撓民進黨委員投票，國民黨因為被民進黨委員發現而被制止後，卻把卡片撤在地上，大家在混亂中要在時間內投票，我和張宏陸委員的座位就在前後，所以發生插錯卡片的情形。

就在這混亂當中，張宏陸委員誤插我的表決卡，才會導致我人不在，表決卻出現「陳瑩 同意票」的情形，可是張宏陸委員不斷按「同意票」的表決鈕，張委員的表決紀錄上卻沒亮燈。除此之外，還有鍾佳濱委員的表決情況，更從原本應該是「贊成」的投票，被國民黨立委弄成「反對」，這些都是國民黨造成的「傑作」!

國民黨今天下午接著前往地檢署按鈴申告，對媒體傳遞訊息是「告陳瑩」！但刑事告發狀上面寫的被告是「姓名年籍不詳」，訴狀內容更出現看似為我捍衛投票權利的字眼，國民黨今天坐實就是只想用媒體修理我而已！凌遲我一天下來，讓我今天的新聞聲量竟然大過陳菊！讓我哭笑不得！

事件過程就是那麼簡單！

因為國民黨的鬧場，導致場面混亂，就是因為國民黨立委在搶表決卡，才會導致發生「插錯卡」的情形，造成投票混亂的始作俑者就是國民黨！「做票」是國民黨的專長，我沒那個能耐，也承擔不起呀！

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