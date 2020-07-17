監察院人事表決挨批「一齣爛戲」　王婉諭傻眼嘆：台灣民主如此倒退　

▲立法院臨時會表決監察委員人事同意權案，國民黨立委丟水球。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨立院黨團發動抗爭阻擋監察院人事案，但民進黨立院黨團仍以過半人數優勢表決過關，監察院人事同意權案17日以65：3正式通過，並由陳菊出任監察院長兼任國家人權委員會主任委員。對此，時代力量立委王婉諭表示，看到一齣又一齣的爛戲，看到一道又一道的程序瑕疵，「民主如此倒退」，讓她大嘆「傻眼」。

王婉諭17日發臉書表示，近日因為監察委員的人事同意案，讓立法院亂成一片，先是國民黨佔領了議場導致審查無法進行，在進行投票時，又有幾個在程序上明顯的瑕疵，卻被輕輕帶過、不予處理，有立委昨日明明本人不在現場，卻因為行之有年的「代按」陋習，出現了靈異的投票出席紀錄。

▲王婉諭感嘆監察院人事案。（圖／翻攝王婉諭臉書）



王婉諭提到，有多位立委在不記名投票的制度下，公然亮票，還有人探頭進入投票房內、或在房外一一檢查，這都嚴重違反不記名投票的原則，甚至有一些委員動粗阻止想投票的委員。



王婉諭感嘆，明明可以透過職權實質審查，卻把力氣都花在堆城堡、喊口號，「在議場內親眼目睹這一切，著實令我相當傻眼，我實在難以相信，在2020年的今天，竟然會在台灣最高國會殿堂，看到一齣又一齣的爛戲，看到一道又一道的程序瑕疵。」

▲立法院臨時會表決監察委員人事同意權案，國民黨立委李德維丟水球。（圖／記者李毓康攝）



王婉諭說，監察委員的人事同意案就要在如此充滿爭議、瑕疵的情況下通過，一個民主法治國家卻對這樣公然破壞民主的作為視若無睹，台灣真的已經解嚴了嗎？最終，這些監委到底適不適任，還有人在意嗎？人民記得的，恐怕只剩下連日來充滿瑕疵的爛戲而已。



王婉諭認為，當我們在國民教育中不斷討論著公民實踐的素養，在社會領域的課綱上清楚著寫著「民主政治」，但我們的立法委員卻在國會中以相反的行為做最差的身教示範，這對台灣民主真的是好事嗎？

▲立法院臨時會表決監察委員人事同意權案，國民黨立委丟水球，民進黨防守。（圖／記者李毓康攝）