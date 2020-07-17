四叉貓赴立院外直播　遭抗議民眾怒嗆「你給我離開」搶手機

記者袁茵／台北報導

立法院臨時會17日進行監察院人事同意權案投票，國、民兩黨在議場內爆發衝突，立院場外則湧入大約800多位抗議群眾，破壞柵欄拒馬，高喊要進入議場。網紅四叉貓也到場外進行直播，但途中卻被民眾認出來，一度被搶奪手機，在警察幫助下，才化解失控場面。

據了解，國民黨動員高達20輛遊覽車，來自新北、新竹、桃園的民眾占多數，上午九點左右濟南路約聚集800多人，預計前往中山南路、青島東路，最終目標是監察院，隨後將在監察院外「灑冥紙」抗議。警察局也出動700名警察，維護立法院周遭治安。

▲四叉貓到立院外場直播。（圖／翻攝自四叉貓臉書）

過去近乎每場時任總統候選人韓國瑜造勢場合，幾乎都會到場相挺的四叉貓，上午7時就在臉書上打開直播，拍攝場外抗議現場。但當四叉貓直播時，看到眼前的網紅杏仁哥，說出「杏仁哥在接受採訪」等言論，結果被一旁的抗議人士痛批「亂講話」、「四叉貓你給我離開」，並湧上一群人怒罵、搶奪手機。所幸警察即時到場，將四叉貓帶離現場人群，阻止失控場面。

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▼四叉貓到立院外場直播，結果被民眾搶奪手機。（圖／翻攝自四叉貓臉書直播）