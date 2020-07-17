林昶佐領票遭國民黨立委「衝撞」　白色襯衫染「血痕」

記者蔡文鈴／台北報導

立法院17日進行監察院人事案投票，國民黨團持續抗爭干擾表決進行，議場內衝突再度引爆。無黨籍立委林昶佐領票過程中遭到衝撞，白色襯衫沾染一絲血跡。

林昶佐在臉書PO出充滿摺痕的選票，感嘆「選票得來不易」，因為在領票地點跟國民黨在同一區，結果被國民黨立委嚴重干擾衝撞，所幸最後選票沒有破損。

▲林昶佐領票時遭到衝撞干擾，選票被揉爛。（圖／林昶佐臉書）



最後，林昶佐「突破重圍」救出了珍貴的票，但身穿的白色襯衫沾染血跡，可想而知當時場面應該相當混亂。

上午8點57分，國民黨團立委進議場高喊口號抗議「偽造文書」、「投票無效」，民進黨團立委則鎮守在主席台上戒備。9點10分，立法院長游錫堃站上主席台，在民進黨立委包圍保護下宣布會議開始，國民黨持續台下持續拍桌、喊口號抗議。

此外，對於遭國民黨指控不在現場卻領取表決卡，林昶佐也嚴正抗議還原事實，當時正在外處理公務、接獲助理通知後儘速趕回議場，四點多到場時向林淑芬委員了解議事進度後，行使表決。

林場左批評，此次國民黨的亂行，不止剝奪了所有立委質詢監委被提名人的權利，也造成議事大亂、成為議事人員的困擾。所有議事的突發狀況，責任都在中國國民黨你們自己，你們不檢討、還想拖別人下水，無恥。

林昶佐也說，議事攻防雖然是民主國家國會的一環，但此次立院審查監委被提名人，國民黨不僅自己訴諸蠻力而放棄詢答，更在杯葛的過程中使用鋼釘、長棍，要求助理參與作亂，嚴重荒腔走板。

▲林昶佐領票時遭到衝撞干擾，襯衫沾染血跡。（圖／林昶佐臉書）

