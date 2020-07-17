雲端最前線／「決戰立法院」綠強勢清場、藍號召全民圍攻

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立法院臨時會17日進行監察院人事同意權案投票。國民黨團質疑程序有問題，還點名民進黨立委陳瑩昨天人在錄影卻有投票紀錄，涉嫌偽造文書，要求停止投票、重新召開審查會；儘管過程中幾度爆發衝突，但民進黨將票匭改到議場旁的電話亭繼續投票。《雲端最前線》17日邀請台北市議員李柏毅、台北市議員林穎孟、姓名學專家吳睿穎以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲立法院表決監察院長陳菊人事案，場外國民黨主席江啟臣發言。（圖／記者林敬旻攝）

三倍券上路首日，經濟部公布，第一天上午數位綁定的人數，原本有170萬人，但下午卻減少成169萬人，有約1.3萬位民眾解除數位綁定，可能是首日消費效應，部分民眾改領紙本券，也可能觀望改綁其他加碼優惠，而綁定數位券後，若尚未消費滿三千元獲得回饋前，都可改綁其他平台或領實體券。

歐洲聯盟今天更新允許旅客入境的「安全國家」建議名單，排除病例增加的塞爾維亞及蒙特內哥羅，名單縮減至12國，另未有新增國家，美國及台灣仍未納入。至於對中國的開放條件仍然是「互惠」，即中國也對歐盟旅客開放邊界，歐盟才會開放中國旅客入境。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。