快訊／民進黨另闢投票處「電話亭進行中」　國民黨怒批游錫堃是柯建銘魁儡

▲立法院臨時會表決監察委員人事同意權案，民進黨立委持續領票投票。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院臨時會17日進行監察院人事同意權案投票。國民黨團質疑程序有問題，還點名民進黨立委陳瑩昨天人在錄影卻有投票紀錄，涉嫌偽造文書，要求停止投票、重新召開審查會；儘管過程中幾度爆發衝突，但民進黨將票匭改到議場旁的電話亭繼續投票。

立法院臨時會本周排定審查監院人事案，但因國民黨佔據主席台，導致審查受阻；為讓監察委員人事同意權案能在17日順利表決，民進黨在16日下午強勢清場，最後立法院長游錫堃於下午4點36分時進入議場，混亂中表決通過民進黨團提案，停止審查會詢答，17日將行使監院人事同意權投票。

▲國民黨立委進入議院內高喊審查無效。（圖／記者李毓康攝）

上午8點57分，國民黨團立委進議場高喊口號抗議「偽造文書」、「投票無效」，民進黨則鎮守在主席台上戒備。國民黨不斷拿保溫瓶敲擊桌子干擾投票進行，還強行將票匭拆除，但議事人員將票匭改到一旁的電話亭空間，民進黨立委陸續到該處投票，民進黨女立委則層層包圍票匭，讓圈完票的民進黨立委能順利投票。

面對民進黨強行進行投票程序，國民黨不斷質疑「偽造文書」、「投票無效」、「作弊黨」、「作弊院長」、「貽笑國際」等，並質疑院長游錫堃未保持中立，根本是民進黨團總召柯建銘的魁儡。

稍早無黨籍立委林昶佐、台灣基進陳柏惟要至右邊圈票處圈票，遭到陳玉珍阻擋，雙方爆發推擠，民進黨多名立委立刻上前幫忙。大約9點32分，黨團總召林為洲突然從右側跳上主席台，疑似想拉下游錫堃，藍綠引發正面衝突，不過衝突持續不到5分鐘，就被民進黨化解。

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