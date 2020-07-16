抗議農地變資源回收場造成汙染　桃園新屋居民市府前抗議

▲上百名桃園市新屋區永安里民16日在市府前拉布條，抗議農地變成資源回收場恐將造成嚴重汙染。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市禾康環保、程豐環境科技公司，計畫在台61線快速公路新屋區農地申請變更為環保用地興建資源回收場，引發當地居民憂心造成嚴重汙染，上百位居民16日到桃園市府前抗議遞交陳情書，環保局強調將嚴格把關審查作業，同時將彙整反映給各單位，並請申請單位應加強與居民溝通，以避免不必要抗爭。

近2百位新屋區永安里民在市議員邱佳亮與永安里長郭先彰帶領，上午在市府前高舉「堅決反對良田被汙染」等布條抗議，要求市府應嚴格把關，不要讓高污染資源回收場造成汙染，影響居民生活。

永安里長郭先彰質疑，環保業者計畫向市府申請變更新屋區部分土地設置資源回收場，居民憂心回收場若設立恐將影響農田作物生長，並污染水源與周遭環境，居民堅決反對，希望市府可以輔導業者進駐環保專區，目前新屋區永安、永興與笨港等里已規劃為海洋客家休閒農業園區，回收場若設立恐破壞觀光發展，居民更憂心若碰上強降雨，回收場污水恐將溢流至周邊農地與河川，造成嚴重汙染。

▲新屋區永安里長郭先彰（中）與市議員邱佳亮（左）向環保局一班廢棄物科長梁開忠（右）遞上陳情書。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市府環保局一般廢棄物科長梁開忠說，該案目前正申請農地變更階段，將由相關局處進行聯合審查，回收場申請興辦事業內容，為家戶回收資源廢棄物貯存場，主要是將資源回收物採人工分類與室外貯存，並無壓縮加工製造等問題，地面排放水也未介入水利會水路系統，針對居民陳情內容，環保局將彙整給各單位，並轉請申請單位需加強與居民溝通，以避免不必要抗爭發生，未來營運若發生污染情事將依法告發，情節重大者將可廢止回收登記證，不得繼續執行回收業務。

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