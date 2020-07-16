旅美夫妻回台確診遭罵翻　桃檢「無法證明何時染疫」不起訴

▲旅美夫妻案384、案393自美入境後確診案例，桃檢16日以無法證明夫妻在美已確診為由，偵結不起訴處分。（資料照／記者沈繼昌翻攝，本圖與新聞人物無關）

記者沈繼昌／桃園報導

今年4月間一對自美國入境台籍夫妻，入境前已出現咳嗽等疑似新冠肺炎症狀仍搭機返回台灣，入境後被驗出確診引發國人嘩然，並造成機組人員與同機乘客必須隔離，台灣高檢署指示桃檢啟動防疫處理小組偵辦，桃檢偵查後以無法證明夫妻在美國已確診，抵台後也誠實申報配合後續處置，難認2人有違法行為，16日偵結予以不起訴處分。

這起旅美夫妻確診案遭國人擔心恐成為防疫破口，高檢署在4月16日指示桃檢啟動防疫處理小組偵辦，查明是否涉有刑責或違反行政規定，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也發言，若發現隱匿或觸法就會移送司法調查。

桃檢指出，案393、384為夫妻檔，丈夫於4月9日入境後隔天被驗出確診，妻子則早於3月29日就出現咳嗽等疑似症狀，4月1日曾出現腹瀉，直至入境後仍有疑似症狀，從桃園機場背後送就醫採檢後確診，2人被質疑返國前已有症狀卻仍搭機返台。

▲旅美夫妻案384、案393自美入境後確診案例，桃檢以無法證明夫妻在美已確診為由，偵結不起訴處分。（資料照／記者沈繼昌翻攝，本圖與新聞人物無關）

桃檢調查，在美登機前有無經醫師認定確診，經向美國司法部國際事務辦公室依司法互助請求協助查明，美方表示需提供2人在美接受診治或採檢的醫療機構名稱或地區資訊，但2人偵訊時表示沒在美就醫與採檢，除了2人供述外無其他資訊可提供回覆美方，美方雖正式函覆我方，但表示因「資訊不足，無法查覆」，因此本案雖透過司法互助管道，但仍查不到相關事證，加上夫妻也否認曾在美國就醫確診，難以認定2人登機返國前已確診，或疑似病例。

桃檢認為，2人雖在入境前有咳嗽與腹瀉等症狀，入境桃機後均有誠實申報，配合相關採檢與集中檢疫，並配合住院隔離治療與接受疫調，均符合衛福部疾管署規範，檢方查無有不遵守衛生機關指示且有傳染他人之虞，同時傳訊當時飛機公服員、乘客，確認夫妻倆搭機過程，除短暫吃東西脫下口罩，其餘均有穿戴口罩，難認2人有不遵行各級衛生主管機關指示，而有傳染他人之虞或導致傳染於人的行為，偵結予以2人不起訴處分。

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