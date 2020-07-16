　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

旅美夫妻回台確診遭罵翻　桃檢「無法證明何時染疫」不起訴

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲旅美夫妻案384、案393自美入境後確診案例，桃檢16日以無法證明夫妻在美已確診為由，偵結不起訴處分。（資料照／記者沈繼昌翻攝，本圖與新聞人物無關）

▲旅美夫妻案384、案393自美入境後確診案例，桃檢16日以無法證明夫妻在美已確診為由，偵結不起訴處分。（資料照／記者沈繼昌翻攝，本圖與新聞人物無關）

記者沈繼昌／桃園報導

今年4月間一對自美國入境台籍夫妻，入境前已出現咳嗽等疑似新冠肺炎症狀仍搭機返回台灣，入境後被驗出確診引發國人嘩然，並造成機組人員與同機乘客必須隔離，台灣高檢署指示桃檢啟動防疫處理小組偵辦，桃檢偵查後以無法證明夫妻在美國已確診，抵台後也誠實申報配合後續處置，難認2人有違法行為，16日偵結予以不起訴處分。

這起旅美夫妻確診案遭國人擔心恐成為防疫破口，高檢署在4月16日指示桃檢啟動防疫處理小組偵辦，查明是否涉有刑責或違反行政規定，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也發言，若發現隱匿或觸法就會移送司法調查。

桃檢指出，案393、384為夫妻檔，丈夫於4月9日入境後隔天被驗出確診，妻子則早於3月29日就出現咳嗽等疑似症狀，4月1日曾出現腹瀉，直至入境後仍有疑似症狀，從桃園機場背後送就醫採檢後確診，2人被質疑返國前已有症狀卻仍搭機返台。

▲旅美夫妻案384、案393自美入境後確診案例，桃檢以無法證明夫妻在美已確診為由，偵結不起訴處分。（資料照／記者沈繼昌翻攝，本圖與新聞人物無關）

▲旅美夫妻案384、案393自美入境後確診案例，桃檢以無法證明夫妻在美已確診為由，偵結不起訴處分。（資料照／記者沈繼昌翻攝，本圖與新聞人物無關）

桃檢調查，在美登機前有無經醫師認定確診，經向美國司法部國際事務辦公室依司法互助請求協助查明，美方表示需提供2人在美接受診治或採檢的醫療機構名稱或地區資訊，但2人偵訊時表示沒在美就醫與採檢，除了2人供述外無其他資訊可提供回覆美方，美方雖正式函覆我方，但表示因「資訊不足，無法查覆」，因此本案雖透過司法互助管道，但仍查不到相關事證，加上夫妻也否認曾在美國就醫確診，難以認定2人登機返國前已確診，或疑似病例。

桃檢認為，2人雖在入境前有咳嗽與腹瀉等症狀，入境桃機後均有誠實申報，配合相關採檢與集中檢疫，並配合住院隔離治療與接受疫調，均符合衛福部疾管署規範，檢方查無有不遵守衛生機關指示且有傳染他人之虞，同時傳訊當時飛機公服員、乘客，確認夫妻倆搭機過程，除短暫吃東西脫下口罩，其餘均有穿戴口罩，難認2人有不遵行各級衛生主管機關指示，而有傳染他人之虞或導致傳染於人的行為，偵結予以2人不起訴處分。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

【更多新聞】

►影／振興三倍券上路　鄭文燦：留4百元刺激消費剩餘捐助社福團體

►影／桃園社區大樓火災3人送醫　1命危者恢復心跳

►荷蘭駐台代表紀維德獲頒桃園榮譽市民　鄭文燦：推動桃荷交流貢獻良多

ET快訊
富豪夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！爽玩10年…帳戶一查入帳8
快訊／台東金崙狂飆40度極端高溫　8縣市亮警戒
競選MV下架爭議　李眉蓁哽咽激動反轟：1450躲背後打壓
35歲美魔女睡了19歲兒！老公門外聽全程…結果她懷孕了
超商屋頂突塌陷！　民眾排隊領三倍券嚇傻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

水淋鍵盤飛踢螢幕　男子大鬧圖書館眾人退避…櫃台女職員淡定：幫我報警！

男按摩師闢室按正妹　她泣訴揪狼：邊按邊蹭…還坐上來

男狠踹2警又飆國罵...酒醒道歉判無罪　警嘆：有悔意就不必付出代價？

男彎腰看辣妹裙底風光「0距離！頭髮碰大腿」　檢不起訴竟然是「他少了一支」

「看！妳家的人都死光了嗎？」　弄丟項鍊拍桌要櫃姐賠錢...婦人下場曝

國道殺妻！狠夫當2歲兒面「猛刺7刀」噴血…見跳車再「高速撞輾」：給她教訓

快訊／北市大安區騎士自摔！滑行數公尺慘噴進「特斯拉車底」　民眾嚇傻報警

瀑布前肉體交錯！他爽傳「愛不完」　傲嬌小三：有主的我不敢…正宮見下空傻了

台中港小黃落海釀4死...車行老闆出面說話了：司機不投保，我沒有強制力

旅美夫妻回台確診遭罵翻　桃檢「無法證明何時染疫」不起訴

勇敢做自己！她親手剃光一頭長髮 剃完大讚很方便、毛巾擦一擦就乾

三峽雙載「闖紅燈撞警車」釀1死　後座少年：被警倒車輾...警澄清

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

遊客減少！奈良鹿餓翻到處亂竄　門口禮貌鞠躬討食...遭拒惹心疼

超實用！師傅教學緊急漏水處理　先關電源再止水...避免觸電危險

金曲31／《想見你》無緣年度歌曲好可惜　楊丞琳.家家.周興哲.蔡旻佑大遺珠！

日顧小孩夜跑車...台中運將墜海亡　妻心碎：他不菸不酒是個好爸爸

三峽重大車禍1死3傷！2警濺血 少年闖紅燈高速撞警車噴飛亡

自來水園區淋浴遭偷拍她大喊！黑衣男跪地求饒：趴下來看而已

女子訂外送控「泡菜冬粉沒泡菜」　留一星負評...店家曝監視器反擊

水淋鍵盤飛踢螢幕　男子大鬧圖書館眾人退避…櫃台女職員淡定：幫我報警！

男按摩師闢室按正妹　她泣訴揪狼：邊按邊蹭…還坐上來

男狠踹2警又飆國罵...酒醒道歉判無罪　警嘆：有悔意就不必付出代價？

男彎腰看辣妹裙底風光「0距離！頭髮碰大腿」　檢不起訴竟然是「他少了一支」

「看！妳家的人都死光了嗎？」　弄丟項鍊拍桌要櫃姐賠錢...婦人下場曝

國道殺妻！狠夫當2歲兒面「猛刺7刀」噴血…見跳車再「高速撞輾」：給她教訓

快訊／北市大安區騎士自摔！滑行數公尺慘噴進「特斯拉車底」　民眾嚇傻報警

瀑布前肉體交錯！他爽傳「愛不完」　傲嬌小三：有主的我不敢…正宮見下空傻了

台中港小黃落海釀4死...車行老闆出面說話了：司機不投保，我沒有強制力

旅美夫妻回台確診遭罵翻　桃檢「無法證明何時染疫」不起訴

LIVE／新增1個案！全台新冠肺炎確診數達452例　指揮中心14時說明

老婆產後「一坨噁肉攤死」拒減肥　夫1年不敢碰：孩子成年就離婚！網怒了

房貸利率「殺到見骨」！　菁英族、小資族辦房貸都有驚喜

美對南海爭議態度轉硬「指責中國非法」　專家：下一步將是制裁！

宗教界表率！受玄宮「普渡」謝絕三倍券　12字原因被讚爆

丹丹漢堡「19年前菜單」曝光！餐點都是銅板價...網驚呼：回不去了

青峰「消失一整天」徹底斷聯…助理深夜焦急破門！　入圍金曲後神隱原因曝光

美將限制華為員工簽證　華為：這是不公正和武斷的行動！

連美國總統艾森豪都著迷的金門極品　圓山陳年高粱禮盒正式開賣

水淋鍵盤飛踢螢幕　男子大鬧圖書館眾人退避…櫃台女職員淡定：幫我報警！

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

社會熱門新聞

三峽16歲少年撞警車亡　傷者爸怒控警故意倒車輾斷手腳

桃園逆倫爭2億祖產　狠姪持斧奪3命後猝死

國軍收賄！連毒梟慣用「死轉手」都派上場

高中19人國道飆135km衝墾丁！18歲女噴飛…友人傻：失控了

即／高醫男大生「化骨水」殺人！二審無期改判15年

快訊／國1重大車禍！轎車撞大貨車28歲駕駛不治酒測超標

計程車墜海踹車窗逃生！生還者游到沒力

小黃墜海「2可能原因」曝！熟路釣客說話

中國任教年薪200萬3年失業　回台控告台大師大

明德水庫日新島1號吊橋下漂女屍

即／北市電梯安檢弊案貪官遭聲押禁見！11共犯交保

電玩起家創百億身價　漏接小三1通電話讓他家產被搬光

錢櫃KTV大火燒出貪官！月索5.4萬...檢調搜索北市府

連夜雨彈狂襲…嘉義超商屋頂塌陷、招牌全掀開！

更多熱門

相關新聞

快訊／再添1例境外移入！指揮中心1400記者會說明

快訊／再添1例境外移入！指揮中心1400記者會說明

中央流行疫情指揮中心今（16）日宣布新增1名境外移入個案，國內確定病例來到452例，指揮中心將於下午2點臨時召開記者會，由發言人莊人祥說明個案與防疫作為等事宜。

IOC：2022年青奧延至2026年

IOC：2022年青奧延至2026年

仍有1800位小明　滯陸孩童父母請願

仍有1800位小明　滯陸孩童父母請願

魔術確診球員身分曝光「頭痛還嘔吐」

魔術確診球員身分曝光「頭痛還嘔吐」

即／東京都今料增逾280例確診

即／東京都今料增逾280例確診

關鍵字：

旅美夫妻入境確診新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

飲料被下催情藥！服務生小哥秒靠近她暗中保護

謝忻不倫阿翔認了「心裡有恨」！

志文榮豪姓名中兩個字免費吃龍蝦

熊貓「24秒連吃2口」真相逆轉！　外送員還原現場

強尼戴普公開「前妻床上拉屎照」

女友常搞曖昧！他醞釀2年用「滷肉飯」報復　

一心生兒子！結紮夫慫恿妻子勾引鄰居…再生3女兒

三峽16歲少年撞警車亡　傷者爸怒控警故意倒車輾斷手腳

超珍貴！床上出現世界級保育動物

「4生肖」快買威力彩　命理師曝幸運數字

「吳夢夢回頭率高嗎？」　本尊親回：0%

網美搶拍台南「綠巨人浩克的家」！　居民：那棟是鬼屋

睡完繼子睡丈夫！她離婚後「扶正繼子→老公」

更多

最夯影音

更多
勇敢做自己！她親手剃光一頭長髮 剃完大讚很方便、毛巾擦一擦就乾

勇敢做自己！她親手剃光一頭長髮 剃完大讚很方便、毛巾擦一擦就乾
三峽雙載「闖紅燈撞警車」釀1死　後座少年：被警倒車輾...警澄清

三峽雙載「闖紅燈撞警車」釀1死　後座少年：被警倒車輾...警澄清

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

遊客減少！奈良鹿餓翻到處亂竄　門口禮貌鞠躬討食...遭拒惹心疼

遊客減少！奈良鹿餓翻到處亂竄　門口禮貌鞠躬討食...遭拒惹心疼

超實用！師傅教學緊急漏水處理　先關電源再止水...避免觸電危險

超實用！師傅教學緊急漏水處理　先關電源再止水...避免觸電危險

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面