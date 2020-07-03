桃園欲設外籍移工的「防疫宅」　民眾高舉白布條抗議

▲地方民眾高舉白布條拒絕在地方民宅設立外籍移工的防疫住宅。（圖／郭蔡美英提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市觀音區藍埔里近百人反對於該里內民宅規劃作為外籍移工入境之居家檢疫場所，3日上午高舉白布條表達反對設置之訴求，陳情過程理性溫和，平和落幕。經市長鄭文燦向勞動部表達該社區內仍有民眾繼續居住，獲得勞動部同意另覓他地設立。

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▲市議員郭蔡美英與民眾同一陣線反對在當地設立防疫住宅。（圖／郭蔡美英提供）

自3月17日16時起入境之移工，均需進行14天的居家檢疫，3月27日以後社福類及返鄉回國的產業類移工由中央安排集中檢疫處所，勞動部欲將觀音區藍埔里之社區民宅規劃評估作為集中檢疫之處所，消息傳到地方後一片譁然，陳奕欽上午9時30分許，在市議員郭蔡美英、吳宗憲率領近百里民高舉白布條，堅決反對外籍移工入境之居家檢疫場所設置。

市府勞動局於接獲里長之反映後隨即居間斡旋並陳報市長，鄭文燦表示，檢視現場民宅狀況，內部還有民眾繼續在居住，並不符合規劃居家檢疫需要完全區隔的要求，並親自出面跟勞動部協商不予規劃使用。鄭文燦說，集中檢疫場所，要盡量規劃設置在可完全跟既有住宅區區隔開來的營區或是工業區內，比較適宜，也不會引起地方民眾反彈。

經協商後，勞動部表示觀音區的民宅，尚屬規劃中評估作為外籍移工的防疫住宅地點，如果地方民意在有疑慮的意見時，會尊重地方民意的聲音，規劃另覓其他的適合地點。

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