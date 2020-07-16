林楚茵「被國民黨立委咬傷」　超清晰「齒痕印記」…急赴醫驗傷！





▲林楚茵被咬傷。（圖／翻攝自林楚茵臉書粉專，下同）

記者袁茵／台北報導

國民黨佔據主席台第三天，為讓監察委員人事同意權案能在17日順利表決，民進黨立委下午陸續抵達議場，開始啟動「清場」行動，雙方人馬爆發激烈衝突。民進黨立委林楚茵在臉書上PO出傷口照片，只見她的手臂被國民黨立委咬傷，使她立刻去醫院驗傷。

為使監察委員人事同意權案能在17日順利表決，民進黨立委於16日下午2時陸續抵達議場，國民黨立委則聚集在主席台上準備應戰，民進黨立委郭國文開始收拾國民黨在地上放置的海報與手版。隨後約於3時46分，由立委鄭運鵬與郭國文衝上主席台，民進黨團正式啟動「清場」行動。

藍綠營立委展開激烈攻防戰，雙方拉扯時，也造成不少受傷事件，包括立委賴士葆遭椅子砸中頭部受傷，立委呂玉玲狠扯立委賴品妤的頭髮、立委鄭麗文趴地狂嘔等。

而林楚茵也於清場後在臉書上由幕僚代PO文章，直指林楚茵遭到國民黨委員咬傷，因此送醫驗傷。根據林楚茵臉書上的照片顯示，她的手臂有明顯咬痕和擦傷，且眼睛下方的臉部掛彩。

對此，網友們表示，「拉扯推擠還可容許 但若是咬人 就是故意傷害了！」、「咬人是故意，應該告」、「太誇張啦⋯⋯又不是dog 不能用講的嗎？」、「太扯了，那個容易留疤欸」。

▼國民黨阻擋監察院長陳菊提名案佔領主席台，遭民進黨立委強勢排除。（圖／記者林敬旻攝，下同）

▼國民黨阻擋監察院長陳菊提名案佔領主席台。（圖／記者屠惠剛攝，下同）