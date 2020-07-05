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反鹿港「打鐵厝產業園區」住戶+環團撒冥紙抗議　彰化縣府回應了

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▲▼彰化縣環境保護聯盟與鹿港「富麗大鎮」住戶，5日上午於縣府前廣場舉起字牌、撒冥紙抗議。（圖／彰化環境保護聯盟提供）

▲彰化縣環境保護聯盟與鹿港「富麗大鎮」住戶，5日上午於縣府前廣場舉起字牌、撒冥紙抗議。（圖／彰化環境保護聯盟提供）

記者白珈陽／台中報導

針對彰化縣政府規畫鹿港打鐵厝產業園區一案，彰化縣環境保護聯盟與鹿港「富麗大鎮」住戶認為縣府已於2019年承諾停工，現今卻又執意開發，沒有誠信，5日上午於縣府前廣場舉起字牌、撒冥紙抗議。對此，彰化縣府表示，北側園區計畫是經過考量地方發展及民眾意見，包括民代等地方人士，多數民眾是支持縣府政策推動，以改變2、30年來全無發展的窘境。

彰化環保聯盟指出，彰化縣府於2019年5月5日的環說書公開會議上，承諾尊重富麗大鎮居民的意見，「可以停掉沒問題」，富麗大鎮居民已連署過半戶反對住家旁設立工業區，彰化縣政府卻執意開發， 2020年7月7日彰化縣環保局還將召開「彰化縣打鐵厝（北側）產業園區計畫環境影響說明書」第2次審查會，縣府沒有誠信。

自救會於2019年11月29日也曾到縣府廣場抗議，會長林志賢表示，彰化縣不缺工業區，鹿港更不缺，鹿港是彰化縣唯一能在國際發光的小鎮，9.9公頃打鐵厝產業園區扣除公設土地只能讓十幾家廠商進入，這樣能解決產業缺地問題？為什麼要為了這幾家，破壞住宅區的環境？

▲▼彰化縣環境保護聯盟與鹿港「富麗大鎮」住戶，5日上午於縣府前廣場舉起字牌、撒冥紙抗議。（圖／彰化環境保護聯盟提供）

▲彰化縣環境保護聯盟與鹿港「富麗大鎮」住戶，認為縣府已於2019年承諾停工，現今卻又執意開發，沒有誠信。

彰化縣府回應，為促進彰化縣經濟發展，提供適地性平價產業用地，縣府勘選鄰近交通動線且土地權屬單純的打鐵厝附近地區規劃產業園區，期望帶動在地產業聚落發展。該計畫並於2018年獲經濟部工業局前瞻基礎建設計畫在地型產業園區類補助，刻正進行可行性規劃及環境影響評估作業。

經綜合考量，打鐵厝南側基地維持現狀，而北側園區計畫考量地方發展及民眾意見，引進低污染製造業，園區並採零排放，廢水全回收處理成為再生水。同時為因應民眾反映週邊缺乏生活機能，於園區內強化商業機能，規劃可供餐飲業、連鎖便利商店業、批發業進駐的用地，以配合周邊整體交通建設及區域發展。

此外，縣府還特意安排民眾參訪相似緊鄰住宅區的產業園區案例，使未來園區發展能得到民眾認可。事實上，包括長期居住在富麗大鎮的住戶透過在地民意代表、地方人士等，向縣府表示多數民眾支持，並希望縣府能堅持政策的推動，以繁榮地方，改變2、30年來全無發展的窘境。

縣府指出，除積極推動地方經濟發展，扶持縣內為數眾多的中小企業，以創造就業機會，引導人口回流，讓彰化的子弟能在地就業、在地發展。在此同時，也會積極了解各界的意見作為施政的參考。未來無論園區的開發及各項經濟政策的推動，皆會秉持此一原則，也歡迎各界不吝提供建言，共創彰化的美好未來。

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