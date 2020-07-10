五結農會保管箱遭內鬼竊走2千多萬元　受害戶丟雞蛋抗議未負賠償全責

▲五結農會爆發2千多萬元保管箱監守自盜案，受害承租戶10日上午將到農會丟雞蛋抗議農會未負賠償全責。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

百年老店的宜蘭縣五結鄉農會保管箱爆「內鬼」竊案，涉案33歲黃姓技工被移送偵辦，50多名受害承租戶損失金飾等財物逹2千多萬元，他們不滿農會嚴重管理疏失，卻只願意依承租合約規定賠償每人5萬元，10日上午10時許，將到農會丟雞蛋抗議農會未負賠償全責。

▲五結農會爆發2千多萬元保管箱監守自盜案時，受害承租戶們到農會察看財物損失。（圖／記者游芳男攝）

4月下旬，百年老店的宜蘭五結鄉農會保管箱爆「內鬼」竊案，警方經清查保險箱備用鑰匙，發現該備份鑰匙另由負責農會資訊管理及內部電腦維修黃姓技工持有，黃嫌具有電腦資訊專長，並兼任保險箱保管之職務代理人，警方經過濾監視器畫面，發現黃嫌涉嫌重大，於4月29日將黃嫌依違反竊盜、業務侵占罪移送偵辦。

因五結農會立場傾向依保管箱承租合約規定，財損5萬元以下，農會將以5萬元與被害人和解，另，若舉證財損超過5萬元，農會最多賠償50萬元，且舉證金額超過50萬元，需由法院判決認定。問題是被害人極難拿出失竊金飾相關舉證文件。

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