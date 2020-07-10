「隨時來突擊」宜蘭五結農會保管箱監守自盜案　30受害人揚言戰到底

▲▼五結農會爆發2千多萬元保管箱金飾監守自盜案，30多名受害承租戶10日上午抗議「五結農會惡質沒誠意和解」，並一度衝撞農會。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「五結農會惡質沒誠意和解」！百年老店的宜蘭五結鄉農會保管箱金飾等財物爆「內鬼」竊案，受害承租戶逹54人，涉案33歲黃姓技工已被移送偵辦，受害人不滿農會嚴重管理疏失，10日上午一度要蛋洗農會，並也爆發衝撞場面，因農會無法承諾50萬元以下全賠及懲處已屆齡退休的前總幹事李林欽，受害人揚言將隨時突擊讓百年老店難看。

10日上午10時許，30多名五結農會保管箱承租受害人到農會舉「農會惡質沒誠意和解、主管包庇」、「農會信用破產」、「存戶血本無歸」等抗議布條，要農會承諾50萬元以下全賠及懲處已屆齡退休的前總幹事李林欽。

受害人一度要蛋洗農會，被警方事前勸下，但並也爆發衝撞場面，警也祭出違法警告牌，雙方僵持。而五結農會理事長謝錫琴及代理總幹事林焜棟等人，強調有和解誠意，只因全案已進入司法程序，需等判決來與受害人和解，此一立場，受害人無法接受，抗議經約40分鐘後，雙方不歡而。

4月下旬，百年老店的宜蘭五結鄉農會保管箱爆「內鬼」竊案，警方經清查保險箱備用鑰匙，發現備份鑰匙另由負責農會資訊管理及內部電腦維修黃姓技工持有，黃嫌具有電腦資訊專長，並兼任保險箱保管之職務代理人，警方經過濾監視器畫面，發現黃嫌涉嫌重大，於4月29日將黃嫌依違反竊盜、業務侵占罪移送偵辦。

弊案發生，因五結農會立場傾向依保管箱承租合約規定，財損5萬元以下，農會將以5萬元與被害人和解，另，若舉證財損超過5萬元，合約規定農會最多賠償50萬元，舉證金額超過50萬元，需由法院判決認定。問題是被害人失竊的金飾等財物，有的是上一代長輩留下來的，受害人極難拿出失竊金飾相關舉證文件。

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