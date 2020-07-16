男彎腰看辣妹裙底風光「0距離！頭髮碰大腿」　檢不起訴竟然是「他少了一支」

▲桃園市中壢區阮姓男子今年5月20日清晨在某家娃娃機店，見穿短褲辣妹忘我抓娃娃，竟趁機彎腰以手機偷拍，過程被監視器全都錄。（資料照／翻攝自《爆料公社》）

記者沈繼昌／桃園報導

越南籍阮姓男子今年5月間某日清晨在中壢區某家娃娃機店，見一名穿短褲辣妹很認真夾娃娃，阮男竟趁其不注意之際彎腰偷窺辣妹褲底風光，甚至還以手機偷拍，店家隔日檢視店內監視畫面發現阮男惡行PO網，檢警偵訊時，阮男辯稱僅彎腰偷看，沒有以手機偷拍行為，桃檢以無積極證據證明阮男有偷拍行為16日偵結予以不起訴處分。

檢警調查，30歲的越籍阮姓男子，今年5月20日清晨經過中壢區某家娃娃機店，發現身穿短褲辣妹正在夾娃娃，阮男假裝關心辣妹夾娃娃，但卻鬼鬼祟祟走至其身後彎腰偷虧辣妹褲底風光，但辣妹卻混然未察覺，阮男二度彎腰還疑似以手機偷拍後，一臉若無其事地離開娃娃機店，全部過程約1分多鐘。

娃娃機店業主隔日檢視監視畫面時發現阮男惡行，將偷窺與偷拍畫面上傳至臉書《爆料公社》上引發網友撻伐，中壢警方說調查後通知阮男到案說明，依妨害秘密罪嫌移送桃檢偵辦。

▲越南籍阮姓男子今年5月間在中壢區某家娃娃機店，彎腰偷拍辣妹畫面，引發網友撻伐。（資料照／翻攝自《爆料公社》）

阮男在桃檢偵訊時坦承有彎腰低頭偷看被害女子褲下風光，但堅詞否認有以手機偷拍等行為，只有用眼睛看，沒有用手機拍攝；被害女子則證稱，當時有感覺阮姓男子的頭髮碰到她的腿，感覺怪怪的，後來向店家調閱監視畫面，發現阮男兩度彎腰偷看她的褲底，才決定提告。

桃檢認為，阮男彎腰低頭偷窺時，左手拿著香菸，右手則持疑似手機物品，但低頭偷窺時，並無刻意將手機移近被害女子褲底情形，檢方依據警方截錄監視畫面照片，足證阮男僅以眼睛偷看，未以手機拍攝等明確犯行，阮男雖有不當侵害被害女子隱私權，惟無任何證據證明阮男有持照相工具竊錄女子身體隱私部位，偵結予以不起訴處分。

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