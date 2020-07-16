矯正署新卸任主管與監所所長交接　蔡清祥：勇於接受挑戰

▲法務部矯正署16日舉行新卸任主管與監所所長交接典禮，法務部長蔡清祥致詞勉勵新任主管與監所機關首長。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

法務部矯正署16日舉行新卸任高階主管與監所所機關首長聯合交接典禮，由法務部長蔡清祥主持，蔡清祥表示，感謝卸任主管對矯正業務的奉獻，他以自身為例，從檢察官做起經逐步歷練，每個職務都讓他獲益良多，鼓勵新任各監所機關首長要勇於接受新職務，勇於接受挑戰。

▲法務部矯正署16日舉行新卸任主管與監所所長交接典禮，法務部長蔡清祥為新任機關首長主持宣誓就職儀式。（圖／記者沈繼昌攝）



法務部本月3日發布矯正署職務調整，共計有27名首長異動並於16日完成交接，首長職務調整名單如下：

1.矯正署副署長吳澤生調派台北監獄典獄長。

2.桃園監獄典獄長許金標調升矯正署副署長。

3.台北看守所所長林志雄調派桃園監獄典獄長。

4.台東戒治所所長曾文欽調派台北看守所所長。

5.苗栗看守所所長劉振榮調派台東戒治所所長。

6.台北少年觀護所所長張龍泉調派苗栗看守所所長。

7.矯正署後勤資源組副組長陳孟傑調派台北少年觀護所所長。

8.綠島監獄典獄長莊國勝調升矯正署後勤資源組副組長。

9.台中監獄副典獄長戴明瑋調升綠島監獄典獄長。

10.高雄第二監獄典獄長辛孟南調派高雄監獄典獄長。

11.台南第二監獄典獄長邱泰民調派高雄第二監獄典獄長。

12.泰源技能訓練所所長蔡景裕調派台南第二監獄典獄長。

13.東成技能訓練所所長林振榮調派泰源技能訓練所所長。

14.矯正署安全督導組組長吳信彥調派東成技能訓練所所長。

15.屏東看守所所長李進國調升矯正署安全督導組組長。

16.嘉獄監獄副典獄長張建國調升屏東看守所所長。

17.矯正署副署長周輝煌調派屏東監獄典獄長。

18.桃園女子監獄典獄長蔡永生調升矯正署副署長。

19.矯正署矯正醫療組組長黃銘強調派桃園女子監獄典獄長。

20.八德外役監獄典獄長楊方彥調升矯正署矯正醫療組組長。

21.基隆看守所所長葉俊宏調派八德外役監獄典獄長。

22.宜蘭監獄副典獄長陳錫樑調升基隆看守所所長。

23.明德外役監獄典獄長鄭義騰調派新店戒治所所長。

24.南投看守所所長杜聰典調派明德外役監獄典獄長。

25.矯正署綜合規劃組副組長于淑華調派南投看守所所長。

26.桃園少年輔育院院長劉嘉勝調升矯正署綜合規劃組副組長。

27.臺南監獄副典獄長邱量一調升桃園少年輔育院院長。

▲法務部矯正署16日舉行新卸任主管與監所所長交接典禮，法務部長蔡清祥主持新任機關首長交接儀式。（圖／記者沈繼昌攝）

蔡清祥感謝四位卸任主管對矯正業務做出卓越貢獻，也勉勵新任矯正機關首長勇於接受挑戰，每一個職務都是他精心圈選出來的，事前都曾以視訊與人選面談，以確保對方對業務的熟悉與投入程度等。

▲法務部矯正署16日舉行新卸任主管與監所所長交接典禮，法務部長蔡清祥會後與新卸任機關首長合影。（圖／記者沈繼昌攝）

蔡清祥還說，2年前的今天接法務部長，當時有人建議可以不用參與矯正業務，因為很繁瑣，但當天下午他就出席矯正署交接儀式；他並以自己從檢察官做起，歷練過主任檢察官、襄閱主管檢察官、檢察長、高院與最高法院等檢察體系，每個職務都從許多司法前輩中獲得不少歷練與收穫，所以不論職務為何，都是一種全新的挑戰。

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