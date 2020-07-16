26個婦團聯合要求陳雪生道歉　譴責「用肚子不會懷孕」扭曲性騷擾意義





▲國民黨14日佔領立院議場，爆出性騷擾風波。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨團14日佔領立法院議場，結果卻爆發性騷擾風波。民進黨立委范雲指控，被國民黨立委陳雪生用肚子「頂三次」，且對方還聲稱「沒有懷孕，不是性騷擾」。26個婦團15日發布聯合聲明，強烈譴責惡質的性騷擾行為，要求陳雪生道歉。

26個婦團15日發表「抗議陳雪生國會殿堂公然性騷擾 侮辱女性現行犯」聯合聲明，聲明內容指出，7月14日立法院議場內發生范雲委員被陳雪生委員公然性騷擾一事，事情發生當下，當范雲已明確提出自己感到不舒服後，陳雪生以嘻鬧口吻回應「用肚子不會懷孕，所以不是性騷擾」這類不具基本性別意識的言語，基本上是完全扭曲「性騷擾」的意義。

婦團聲明提到，很遺憾《性騷擾防治法》已經施行15年，竟然還有立法委員不明白「對他人實施違反其意願而與性或性別有關之行為」就是性騷擾，和懷孕與否無關。若是陳雪生在第一時間回應遭到抗議後，能夠迅速請教性別平等專家，在後續相關回應時，誠心檢討與道歉，這件事也能傳遞正確的性別平等概念。

婦團聲明表示，不可思議的是，陳雪生後續面對媒體採訪時，竟再以「肚子碰到一下就在幹什麼，太偉大了，真是的！」、「這種宣傳廣告很低級，不想聽啦！」、「我又不是餓死鬼，不要往臉上貼金。」等惡質話語試圖開脫及抹黑。

婦團聲明說，其辦公室主任甚至譏諷范雲是在刷存在感，「照照鏡子」，這類「加害者常見口吻」回應所顯示的，正是嚴重缺乏性別平等意識，毫無自省，且再一次羞辱性騷擾被害人。

「每個人都有不受性騷擾的權益，這是我國法律保障人民的基本人權；其所屬政黨竟然也全體噤聲，彷彿默許此類情事繼續發生。」婦團聲明指出，此次的性騷擾事件，重現了無性平意識者對於女性及性騷擾極度輕蔑的惡劣態度，也再次證實許多性騷擾案件爆出後，加害者對受害者的再度傷害及抹黑一直存在。

婦團聲明強調，身為政治人物，應該以身作則，誠心檢討。「性騷擾零容忍」，本會強烈譴責惡質的性騷擾行為。

關於此次發表聲明的26個婦團，包括：台灣婦全會、台灣女人連線、台北市婦女新知協會、台灣21世紀婦女協會、高雄婦女新知協會、臺南市性別平等促進會、臺南市女性權益促進會、台北市社區婦女協會、彭婉如文教基金會、婦女救援基金會、勵馨基金會、台北市台灣婦女會、台北水噹噹姊妹聯盟、台灣女科技人學會人、屏東縣好好婦女權益發展協會、台灣展翅協會、台灣女性影像學會、台中夏娃婦女安全協會、中華民國新女性聯合會、社團法人台灣婦女展業協會、台中市台灣心會、台灣少年權益與福利促進聯盟、新女性聯合會、台灣國際職業婦女協會 大台北分會等。

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▼26個婦團發表聯合聲明，譴責陳雪生的行為。（圖／翻攝自台灣婦全會臉書粉專）