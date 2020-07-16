遭控性騷擾　陳雪生無奈「我肚子長鐵釘嗎」：以後男女分流打架比較好

▲國民黨14日佔領立院議場，陳雪生被范雲控性騷擾。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

國民黨立法院黨團霸佔議場衍伸性騷擾風波，民進黨立委范雲指控，被國民黨立委陳雪生用肚子「頂三次」，且對方還聲稱「沒有懷孕，不是性騷擾」。對此，陳雪生16日受訪時表示，「這回事有就有，沒有就沒有，我一點意圖、犯意、行動動作都沒有，她說我肚子頂她，我肚子長鐵釘嗎，奇怪欸！」，無奈說「最好以後男跟男、女跟女，分流打架比較好，碰到一起都有事」、「沒關係她們要作秀就去。」

范雲14日指控被陳雪生用肚子「頂三次」性騷擾，結果被對方以「用肚子不會懷孕」為由回擊。立委陳瑩也提到，陳雪生偷襲女立委不是第一次，自己也曾被陳雪生肘擊胸部，事後未曾獲得任何道歉。事件越演越烈，26個婦團發布聯合聲明，強烈譴責惡質的性騷擾行為，要求陳雪生道歉。

陳雪生16日受訪時相當無奈地表示，「這回事有就有，沒有就沒有，我一點意圖、犯意、行動動作都沒有，她說我肚子頂她，我肚子長鐵釘阿，奇怪欸！」直言「他們愛做秀就讓他們作秀，我不隨之起舞。」

陳雪生表示，當天黨團分配他守在主席台，那是門神的位置，「我是對他們比較友善，不然粗暴的話就要抬走了，那個地方怎麼可能讓她佔領？」

陳雪生強調，當時請范雲離開，但她不離開，「她說我頂她，我用什麼東西頂她？因為我肚子在前面，我希望搬動她、要她離開，如此而已」，並強調自己對范雲沒有任何意圖，也沒有實質動作，「每次在拉扯推擠，他們都是幾個女生把我包圍，媒體也可以見證。」

至於被誤會性騷擾會不會感到冤枉，陳雪生則說，沒有這問題，「她可能是性平工作者，覺得不舒服，如此而已，但這事情這樣就好，你不停在電視上說這些幹嘛？」

陳雪生表示，鄉親都知道他沒有問題，這件事情發生後，鄉親沒一個指責他，「最好以後男跟男、女跟女，分流打架比較好，碰到一起都有事」，直呼「沒關係她們要作秀就去。」