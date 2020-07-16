決戰立法院　國民黨號召民眾17日火大站出來「向蔡政府說不」

▲國民黨號召支持者17日到立法院外「站出來」抗議監察院人事案。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

記者蘇晏男／台北報導

立法院臨時會17日將進行監察院人事投票案，但國民黨立院黨團占領議場主席台至16日邁入第3天，仍未見欲退場跡象，且還在臉書「中國國民黨 KMT」以「拒絕酬庸，退回提名，全民火大站出來」的名義，號召支持者17日上午8時半到中山南路與濟南路口「站出來」向蔡政府說不。

前總統府秘書長陳菊14日首度以監察院長被提名人身分赴立院備詢，但在國民黨黨團占領議場杯葛下，最終未能上台報告備詢，改以臉書發文方式陳述預先備好的《立法院同意權審查報告全文》，而國民黨團則分三班制留守議場，直到投票當天與民進黨立委正面對決。

另外，「中國國民黨 KMT」臉書16日以「拒絕酬庸 退回提名 全民火大站出來」為號召表示，就在7月17日，民進黨立委將動用人數優勢，在完全沒有進行實質審查的情況下，就要利用表決的方式，將監察院人事案強渡關山。

國民黨批評，這份名單若通過，未來，監察院長將不再公正，甚至可以球員兼裁判，包庇護航自己人；監委將公然介入司法個案，拿彈劾權威脅逼迫司法官；監察院也不再具有獨立性，將成為蔡政府清算異己、恫嚇司法、包庇貪腐的政治工具。

國民黨認為，民進黨的多數暴力，正在霸凌台灣的憲政體制；民進黨的一黨專政，讓台灣的民主價值徹底淪亡；民進黨的鴨霸獨裁，根本就是在打臉人民過去的支持與信任，「如果我們在此刻不挺身而出，未來的民進黨只會更加變本加厲，守護民主的關鍵一役，我們不能缺少你的力量」。

「讓我們凝聚起屬於人民的力量，向蔡政府說不！」國民黨喊話支持者，就在7月17日上午8時半，我們在立法院群賢樓外(中山南路與濟南路口)，全民火大站出來。