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監院人事同意權案17日投票　時力：未經詢答應暫緩表決

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▲▼時代力量黨團召開「監委同意權要實質審查」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲時代力量黨團召開「監委同意權要實質審查」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院臨時會本週排定處理監察院人事同意權案，由於國民黨團占領議場主席台，導致審查會無法進行，民進黨團預計在17日進行監察院人事同意權案投票。時代力量黨團總召邱顯智16日表示，時力反對在沒有審查的情況下，就投票通過人事權案，也呼籲民進黨團應開放黨籍立委自由投票。

立法院臨時會14日審查監察院長被提名人陳菊，藍綠黨團皆發起甲級動員應戰，國民黨團發動佔領議場主席台，導致陳菊無法在表定時間上台接受詢問，陳菊也於接近中午在民進黨立委的護送下順利離開立法院。此後，由於國民黨立委持續佔領主席台，議場設備也遭到破壞，審查會因而無法依原定議程進行。

時代力量黨團16日上午召開「監委同意權要實質審查」記者會，邱顯智譴責，國民黨立委霸佔議場，導致審查會無法進行，時力黨團對此表達強烈抗議。此外，時力也反對在沒有審查的情況下，就投票通過監察院人事同意權案。

邱顯智指出，依據大法官釋字632號解釋，總統提名監察院長與監察委員是憲法義務，立法院有積極行使人事同意權的義務，而時任大法官的現任司法院長許宗力也在協同意見書解釋要求，立法院必須適時行使監察院人事同意權，而非在一定期間內同意總統所提名的人選。

邱顯智也說，從最近許多發言都可以看到，有非常多民進黨立委希望能夠進行實質審查，沒有任何詢答、問卷也沒有回答，就直接進行投票，那到底立法院的存在還有什麼意義可言」，呼籲陳菊應該要帶頭做示範，將時力黨團要求的問卷儘速繳回，讓大家能夠清楚知道，被提名人對相關人權議題與社會爭議的態度到底是什麼。

時代力量立委王婉諭表示，依據憲法規定，總統要在適合的時候提名適合的監委人選，提出後送交立法院行使同意權，實質審查是必要的行為之一，但現在未經審查就要進行表決，無法符合憲法的精神與解釋，恐怕有違憲疑慮。

時代力量立委陳椒華則說，時力黨團的態度就是「未經詢答、暫緩表決」，這是民主國家給立法委員的義務，同時也要向立法院長游錫堃喊話，民進黨在國會絕對過半的情況下，很多修法草案都是草率討論後表決，但監委提名的詢答與法案表決不同，因為這是被提名人適不適格的問題。

邱顯智呼籲，希望游錫堃儘速召集黨團協商，讓各黨團討論接下來如何行使監察院人事同意權案，而非在完全沒有詢答，被提名人也沒有針對重大人權議題表態的狀況下，就通過這樣的人事同意權案。

對此，游錫堃15日受訪時表示，一切都按照議事規則處理，到現在為止一切都符合議事規則，所以應該沒有違憲的問題。

游錫堃也說，只要各黨團都能按照議事規則走，17日就能夠順利通過監察院人事同意權案，自己管的是國會行政，若各黨團都能依照議事規則，和平理性地辯論、動口不動手，議程就能順利進行。

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