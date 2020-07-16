男按摩師闢室按正妹　她泣訴揪狼：邊按邊蹭…還坐上來



▲新竹一名江姓按摩師遭女客人指控，趁著按摩期間以跨下碰觸她屁股。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名江姓按摩師，趁著為19歲正妹腳底按摩時對她摳腳底，又在全身按摩時故意用自己跨下觸碰對方臀部與大腿，新竹檢方調查後認江姓按摩師涉違反性騷擾罪嫌，依法對他提起公訴。

檢警調查，新竹市民生路上某按摩店的江姓按摩師，為呈趴姿的19歲小美(化名)服務時，假藉按摩背部需跨坐在背後，卻以自身胯下部位觸及小美的臀部與大腿位置，小美覺得遭侵犯，假藉上洗手間的名義離開房間報警。

江男坦承以高跪姿橫跨小美背後為她按摩，但否認以胯下碰觸對方。

小美的男友證稱，他收到女友line求救簡訊，趕快去將他帶回，女友回家後開始大哭並全身顫抖；檢方調閱小美與男友傳訊紀錄發現，小美在按摩時傳訊男友「感覺對方在刻意摳她腳底」，後來她又移到地下室進行全身按摩後，小美仍繼續與男友傳訊表示，「江男坐在她身上，並牽她的手」。

檢方調閱監視器畫面發現江男在1樓為小美腳底按摩後，又移至地下1樓為她進行身體按摩。檢方認，江男係違反性騷擾防治法第25條之乘人不及抗拒而觸摸其他身體隱私處罪嫌，依法對他提起公訴。

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