在野黨質疑監院人事未經審查恐違憲　游錫堃：一切符合議事規則

記者林銘翰／台北報導

前總統府秘書長陳菊14日首度以監察院長被提名人身份赴立院備詢，在國民黨內外夾擊下，陳菊未能上台報告備詢，國民黨團則持續佔領主席台留守議場，導致立法院議事持續空轉。有關在野黨團質疑，監察院人事同意權案未經實質審查即進行投票，恐有違憲疑慮，立法院長游錫堃16日表示，「到現在為止一切都符合議事規則，所以應該沒有這個問題」。

▲立法院長游錫堃。（圖／記者林敬旻攝）



立法院臨時會14日審查監察院長被提名人陳菊，藍綠黨團皆發起甲級動員應戰，國民黨團發動佔領議場主席台，導致陳菊無法在表定時間上台接受詢問，陳菊也於接近中午在民進黨立委的護送下順利離開立法院。此後，由於國民黨立委持續佔領主席台，議場設備也遭到破壞，審查會因而無法依原定議程進行。

不過包括時代力量黨團、台灣民眾黨團皆質疑，監察院人事同意權案未經實質審查，即要在17日強行投票通過，恐有違憲疑慮，游錫堃16日上午受訪時表示，一切都按照議事規則處理，「到現在為止一切都符合議事規則，所以應該沒有這個問題」。

游錫堃說，只要各黨團都能按照議事規則走，17日就能夠順利通過監察院人事同意權案，自己管的是國會行政，若各黨團都能依照議事規則，和平理性地辯論、動口不動手，議程就能順利進行。

游錫堃也說，由於臨時會的院會是一次會，會議有開始、人員也有簽到，目前雖然無法開會，但還在同一次會議的進程中，事實上並沒有中斷，呼籲朝野黨團面對監察院人事同意權案，還是要平和理性，大家動口不動口，用辯論的方式進行。

此外，國民黨團總召林為洲15日下午率數名黨籍立委拜會游錫堃，針對警察介入程度、指揮調度進行溝通。根據林為洲會後轉述，游錫堃在會中承諾，要針對前一天的執勤狀況進行內部檢討。

對此，游錫堃16日表示，他在會中有向林為洲說明，自己在事前做了兩項交代，包括成立三人小組聯繫，希望做好秩序的維持；以及所有事項處理都照往例，「蘇規游隨」，要怎麼維護被提名人的安全，都是按照往例來。

有關國民黨立委助理攻擊立委一事，游錫堃則說，這部分就是依法送辦，包括保六總隊在內的各單位都有蒐證，「我作為立法院長，該依法就依法」，如果發生助理行為不當，立法院就要檢討。

游錫堃指出，林為洲在會面時舉了當年前副總統連戰的前例，但兩者狀況不大相同，連戰當時身兼行政院長，不必經過立法院審查，在那之後立法院也建立了慣例，以維護所有貴賓與委員的安全，這次都是依照往例辦理，完全沒有問題。

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