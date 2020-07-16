監院人事案明表決　孫大千問民進黨：敢不敢學國民黨開放投票？

▲國民黨持續佔領議場，要求撤回監院提名。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨立法院黨團杯葛監察院人事案，14日霸佔議場阻擋監察院長被提名人陳菊接受詢答，民進黨則諷刺國民黨自我閹割審查權，不敢質詢。對此，前立委孫大千16日在臉書反擊，民進黨是否敢像過去國民黨一樣，採取開放投票的態度嗎？

民進黨日前在臉書表示，國民黨破壞質詢台舉動，是毫無民主素養的行為、「自我閹割審查權」，並舉出2014年立委蔡其昌、段宜康質詢馬前總統提名監委人選的片段，黨團做好萬全準備，站上質詢台，展現民主素養，透過審查與監督，用最嚴格的標準為人民把關，淘汰11位被提名人。

對此，孫大千表示，民進黨如果不是故意裝傻，就是得了失憶症，居然還有臉拿國民黨當年監委提名和審查的過程來邀功，往自己臉上貼金。當年要不是國民黨中央採取開放的態度和立場，讓黨團成員自由表達意志，以民進黨在立法院的少數席次，憑什麼拉下十幾席監委提名人呢？

孫大千也說，國民黨在害怕民進黨忘記了應該有的理想和堅持，硬是把監察院打造成為另外一個東廠，提名了一批錦衣衛來擔任鷹犬。一個陳師孟已經搞到翻天覆地了，一群陳師孟豈不要天下大亂了嗎？

孫大千認為，國民黨在害怕民進黨失去了民主政黨的自省能力，只會祭出黨紀，使用多數暴力，將一份充滿爭議的名單強渡關山；他反問，民進黨中央敢像過去的國民黨一樣，在這一次同意權行使過程中，採取開放投票的態度嗎？