國際

五天內第4起！西班牙通勤列車撞上起重機　鐵路事故連環爆

▲西班牙一周內發生第四起鐵路事故。（圖／路透）

▲西班牙一周內發生第四起鐵路事故。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

西班牙鐵路再傳事故。東南部穆爾西亞地區一列通勤列車，於當地時間21日中午在港口城市卡塔赫納（Cartagena）附近，行駛途中撞上施工用起重機，造成至少4人輕傷。這起事件已是西班牙自上周日以來，第4起列車事故，再度引發外界對鐵路安全的高度關注。

西班牙鐵路營運商Adif表示，事故起因為「不屬於鐵路營運的起重機侵入軌道安全範圍」，導致列車與其碰撞，所幸列車未翻覆、也未出軌，傷者多為輕微割傷或焦慮不適，列車交通一度中斷，下午約1時30分恢復通行。

前3起事故釀重大死傷

西班牙本周接連發生多起重大鐵路事故。18日，南部安達盧西亞地區阿達穆茲（Adamuz）發生高速列車對撞事故，造成至少43人罹難、超過150人受傷。當時一列自馬拉加開往首都的高速列車出軌後，與對向列車迎面相撞，事故發生至碰撞僅相隔約9秒，幾乎無法煞車。

兩天後的20日，加泰隆尼亞地區巴塞隆納近郊赫利達（Gelida），又有一列通勤列車因豪雨導致擋土牆倒塌，撞擊後脫軌，造成1名司機死亡、至少37人受傷；同日，當地另有列車因落石衝入軌道而出軌，所幸未釀成傷亡。

▲西班牙巴塞隆納（Barcelona）近郊20日通勤列車撞上崩塌的擋土牆而脫軌，至少造成1死37傷。（圖／達志影像／美聯社）

倖存女童引發關注

在阿達穆茲高鐵對撞事故中，一名6歲女童奇蹟生還，卻成為全家唯一倖存者。她與家人原本結束觀賞音樂劇《獅子王》返家途中，事故中父母、哥哥及表親全數罹難。女童頭部縫合後由警方照顧，後續由祖母接回，相關畫面震撼西班牙社會。

工會喊罷工　官方：事故無直接關聯

面對事故頻傳，西班牙最大列車司機工會SEMAF宣布，將於2月9日起發動為期3天的全國性罷工，要求政府採取行動確保鐵路營運安全，並追究相關人員的刑事責任。不過交通部長普恩特（Oscar Puente）表示，政府不認為全面罷工是最佳解方。

鐵路工程師暨作家丹尼斯（Gareth Dennis）則指出，近期事故雖發生密集，但彼此之間「沒有實質關聯」，包括起重機侵入軌道、豪雨造成結構物倒塌，以及阿達穆茲事故可能涉及的軌道斷裂，成因各不相同，真正原因仍需調查釐清。

▲西班牙高速列車出軌對撞。（圖／路透）

調查持續進行中

目前阿達穆茲高鐵對撞事故仍在調查中，搜救人員持續清理殘骸、確認是否仍有罹難者。普恩特坦言，調查人員在列車輪組發現異常痕跡，「不排除與軌道缺陷有關」，但強調所有可能性仍需進一步驗證。

西班牙擁有歐洲最長的高鐵路網，向來被視為鐵路運輸典範，短時間內連環事故，也對其交通安全形象投下震撼彈。

01/20 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

快訊／川普取消關稅威脅！美股開盤道瓊漲400點　台積電ADR漲近2%

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

西班牙鐵路事故高鐵出軌交通安全罷工

