談陳菊哽咽　吳益政：永遠尊敬她

▲吳益政談到時陳菊哽咽 。（圖／實習記者方敬攝）

記者陳家祥／台北報導

高雄市長補選候選人吳益政16日發表首波競選廣告，分為「煙火篇」、「陽光篇」2支形象影片，呼籲民眾共同支持「默默做事的人」。談到過去擔任市議員時與陳菊的互動，到近來的風波，吳益政忍不住哽咽，表示自己不願對陳菊多做批評，永遠尊敬她、尊重她的選擇。

吳益政說，陳菊上任之初是高雄的黃金時代，不分黨派、公務人員、很多公民團體，「那時候是最快樂的時光」，高雄所謂的「光榮感」是在陳菊第二任的時候，整個高雄不分黨派，只要願意為高雄做事都是一家人，是當議員最快樂的時光。

「第三屆的時候，最大轉變來自她對自己的助理們很疼惜，很多人較她乾媽，很多人都跟著她。」吳益政表示，有一次隨市府出訪，陳菊告訴民進黨的市議員，說我們這一輩這麼年輕為民主打拼，還說，要幫吳益政加油，吳益政不是民進黨，「他如果是民進黨，選議員我陳菊做他總幹事；他如果要選立委，我做他總幹事」。

吳益政指出，或許是人生走到另外一個境界慢慢放下，陳菊培養的支持者少部分很優秀，但大多都在爭權奪利，把高雄搞得亂七八糟，「最後4年高雄市都在空轉」。吳益政說，與陳菊市長共事多年，對她在台灣政治的地位，雖然有褒有貶，如果陳菊擔任其他民間職務的角色，建立他在台灣政治上的典範，我會祝福她。

談起過去與陳菊的互動到近來的任命風波，吳益政表示身為陳菊忘年之交的朋友，相信陳菊面對政治的現實有很多難處，自己沒有權力質疑適合不適合；接著吳更情緒激動，忍不住哽咽，表示自己不願對陳菊多做批評，永遠尊敬她、尊重她的選擇。

吳益政說，大家都面臨政治實務環境上的抉擇，希望彼此鼓勵找回初衷，不要被環境綁架、做自己，「自己的選擇要自己承擔，也要讓過去的支持者交代，要想清楚自己的選擇，不論外界諒解或支持，都要說出來」。