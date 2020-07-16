警大生暑期佳里分局實習　細心敏銳查獲竊盜通緝犯

▲警大實習生姜員發現可疑向所長報告，深入盤查查獲一男一女２名竊盜通緝犯。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

台南市警佳里分局西港分駐所徐所長率警大姜姓實習生巡邏時，於15日凌晨1時20分巡經西港區慶安里西港大鎮時，實習生姜員見有1男1女坐在重機車上聊天，且不時向四處回頭張望行跡可疑，經向徐所長徐報告，查獲２人均是竊盜通緝犯，當場逮捕帶回移送歸案。

台南市佳里警分局自7月1日起，有3位中央警察大學學生分派到該分局實務見習，報到當天由分局各業務單位就警察時務工作內容及治安交通作業系統進行實作，隨即分派至偵查隊、西港分駐所及各業務單位實習，並擇優指派員警一對一指導，讓實習生能更快速地學習到案件的處理方法與及公文的作業流程，同時培養為民服務的精神。

15日凌晨西港分駐所徐所長、謝姓警員及警大姜姓實習生擔服巡邏勤務，於1時20分巡經西港大鎮實施清查過濾靜態車輛，姜姓實習生見有1男1女坐在機車上聊天，且不時向四處回頭張望，行跡可疑，即向徐所長報告，馬上以M-Police行動電腦查詢該機車後，確認該車主為竊盜通緝犯，進而盤查坐在重機車上1男1女身分。

起初該男子提供假資料受查且佯稱並非車主，另警方盤查該名男子時，見其後座女子神色慌張，進而盤查女子身分，發現該名女子係新竹地檢發布林姓竊盜通緝犯，過程中林女表示該車為她陳姓男友所有，並指證與她同行男子即為車主本人，嗣後陳男自知無法隱瞞，自承係該車車主，亦為竊盜通緝犯，警方依法帶案偵辦。

佳里警分局長斯儀仙表示，實習生姜員實習期間謹記學長教導，發現可疑立即反映，並與學長細心查辨，進而主動查獲竊盜通緝犯，學習精神足堪嘉許，希望將來能將其敏銳細心的精神帶到服務單位繼續發揮，成為維護治安的堅兵。

超級經典、一用上癮

