不知自己被通緝！他想出海釣魚　當場被逮捕

▲海巡署南部分署第六岸巡隊山海安檢所查獲陳姓通緝犯，會同警方押解歸案 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

陳姓男子11日凌晨4時，欲搭乘膠筏從恆春山海安檢所出港海釣時，安檢人員檢查身分證件時發現他因傷害案遭高雄地檢署通緝，他嚇一跳表示，通緝案已撤銷案，不知為何再遭通緝，安檢人員進一步追查，發現他先前涉案部分已遭撤銷，但傷害案被發佈通緝，是今年2份發佈，訊後會同警方押解雄檢歸案。

今天凌晨4時許，第八巡防區指揮部接獲南部分署第六岸巡隊山海安檢所通報，一艘膠筏欲於恆春山海漁港出港從事海釣作業，經安檢所實施人員身份查驗時，赫然發現其中50歲陳姓男子疑似通緝犯。

海巡同仁隨即聯繫恆春分局龍水派出所查證該名通緝犯因業務過失傷害案於2月間遭高雄地檢署發布通緝在案，另立即派遣第六三中隊線上巡邏組前往支援協處，後續由龍水派出所到場確認陳姓通緝犯身份無誤後，共同解送至高雄地檢署歸案。

南部分署第六岸巡隊表示，海巡署秉持維護海域海岸安全及社會治安的決心，全力防止不法份子藉機突破，呼籲民眾如發現非法情事，可撥打海巡署「118」免付費服務專線通報，海巡署將立即派員協助處理，以共同維護居民生命財產安全。

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