打靶公差藏8彈殼「掉包實彈」！警專生遭退學法辦　爸求情：重考完大學再開庭

▲警察專科學校外觀。（圖／翻攝Google Map）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

張姓男子就讀警察專科學校時，趁著打靶出公差偷了8枚彈殼，隨後再利用機會神不知鬼不覺地掉包1顆實彈，成功後還向同儕炫耀，不料卻因此遭到舉報、開除，還被依竊盜罪嫌移送法辦。台北地檢署檢察官考量，張男事後已獲退學處分，失去當警察的機會，所受懲罰已經足夠，考量其坦承犯行，且罪刑輕微，因此今（14日）依職權將他不起訴。

檢方調查，張男原本就讀警察專科學校，今年3月間張男被指派前往打靶課程出公差，但張男卻未依規定將手槍彈殼蒐集後悉數繳回，反而利用機會私藏8枚彈殼在身上；事後校方再次派遣張男出打靶公差，張還趁機將彈殼與1枚實彈成功掉包，取得1顆制式90手槍子彈。

事後張男興奮不已，頻頻向同儕炫耀，並詳細講述私藏彈殼、掉包實彈經過。同學聞言後覺得張男行為不妥，因此向學校舉報，張男也因此於3月31日遭到學校開除，同時面臨竊盜罪嫌告訴。

據了解，張男在被開除後黯然返回南部老家，並且專心準備大學考試，另覓人生出路。北檢為此案聯繫張男北上開庭時，張父還替兒子求情，「可不可以等到大學考試後？」檢察官考量後予以同意，並於大考結束後、7月初開庭審理。

張男到案後坦承犯行，表示自己行為只是純粹出於好奇心，並無其他用意，且案發後空彈殼、實彈都已經交回。檢察官認為，張男犯後已經遭到退學處分，失去當警察的機會，且犯後態度良好，對於犯行坦承不諱，衡量其竊盜案情屬微罪，因此今依職權予以不起訴處分。

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