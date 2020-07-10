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好友吸毒昏迷…他見「出屍斑」嚇傻！4垃圾袋裹屍行竊　死者哥開門見屍水流出

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▲▼板橋袋屍案，最高法院判決出爐。（圖／ETtoday資料照）

▲邵男到朋友家吸毒，見對方昏迷竟行竊，事後見友人身亡還裹屍，遭判刑2年6月。（圖／ETtoday資料照）

記者戴若涵／台北報導

新北市一名邵姓男子2015年間到板橋朋友家吸毒，過程中李姓友人吸毒過量陷入昏迷，他見狀竟將對方手部捆起行竊，事後因怕犯行曝光，假釋會被撤銷，竟將李男用塑膠袋捆屍。數日後李男哥哥因聯絡不上弟弟決定報警處理，不料，會同房東進入李男租屋處後，卻發現床上躺著一具被塑膠袋包裹的屍體。事後邵男被依遺棄致死罪判刑2年6月，全案確定。

判決指出，邵男與李男為朋友關係，2人都有吸毒的惡習，2015年9月6日深夜11時56分許，2人在李男住處一起吸毒，孰料，李男因施用過量毒品，當場陷入昏迷，邵男見狀對李男的錢財起了邪念，綑綁李男雙手後，先偷走2萬元現金及金項鍊一條，接著又拿李男的提款卡試圖盜領，但因帳戶沒錢才沒得逞。

邵男2015年9月7日凌晨1時34分許，返回李男住處想將提款卡歸還，卻發現李男已經身亡，他擔心犯行曝光導致假釋被撤銷，先把金項鍊典當換了1萬6千元後，接著到五金行購買膠帶、黑色大型塑膠袋等物，返回李男住處，以4個黑色塑膠袋裹屍，其中2個由頭部往下套，另外2個由腳部往上套，再用膠帶捆起，蓋薄被放置床上。

裹屍過程中，邵男見李男手上的3個金戒指、1個玉戒指再動邪念行竊，聽到外頭有人敲門則故作鎮定不回應，等到旁人離開現場後，隨即將李男的證件、皮夾帶出門，棄置路旁逃逸，再以2萬4千餘元的價格變賣竊得的物品。事後他辯稱，發現李男身上出屍斑時，他嚇傻了，怕被撤銷假釋才不敢報警。

整起案件會曝光，是因為李男哥哥多日連絡弟弟都沒獲得回應，覺得相當奇怪，警方會同房東開門查看才發現，李男早已身亡，屍身還被垃圾袋包裹住，屍水從袋中流出，調閱附近監視器發現邵男形跡可疑，這才將人逮捕歸案。

新北地方法院審理後，依竊盜罪判他有期徒刑2年，沒收犯罪所得3萬6千元，另再依竊盜罪判他有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，沒收犯罪所得2萬4千餘元；案經上訴，高等法院勘驗各項事證後，改依遺棄致死罪判他有期徒刑2年6月，沒收犯罪所得3萬6千餘元；最高法院亦將上訴駁回，全案定讞。

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