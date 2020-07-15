台南連續3年自殺死亡率下降　獲衛福部心理及口腔健康業務表現績優獎！

▲台南市衛生局黃文正副局長（右），於心理衛生共識營中代表受獎。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

依據衛福部統計資料分析顯示，台南市2017-2019年自殺死亡標準化死亡率逐年降低，從12.9下降至11.5，人數自329人下降至290人，下降39人，已連續3年持續下降，獲衛福部心理及口腔健康業務表現績優獎！

台南市衛生局多年來針對台南市自殺方式積極推動防治，燒炭-珍愛生命店家及張貼愛心標語貼紙等、農藥-農藥瓶張貼貼紙及農藥商教育訓練等、安眠藥-珍愛生命藥局及基層診所等、跳水-設置珍愛生命警示牌等、跳樓-公寓大廈管理員教育訓練及在電梯與頂樓處張貼標示貼紙等，亦針對學生、長者及職場員工等對象規劃相關服務，提醒民眾加強防範。

另，衛生局制定全國首創且唯一「台南市自殺通報及關懷自治條例」；且每年辦理一系列心理健康講座及心理健康月動靜態活動，以提升民眾照護自我心理健康。衛生局為提升市民心理健康，以分齡分層為主軸，推動幸福前進社區心理健康系列活動；對於有困擾想找人談談的市民，於35區設置40個心理諮詢服務據點，提供每位市民可近性、在地專業服務，想法轉個彎讓困擾及早解套；針對自殺高危險群，一旦接獲通報，即派員提供關懷，依個案狀況協助轉介相關資源陪伴民眾一起度過難關；至於自殺死亡者遺屬也同樣關懷及陪伴他們。

衛福部與台南市政府、台南市衛生局2020年7月2日至3日於台南晶英酒店辦理「109年度整合型心理健康工作計畫心理衛生行政人員共識營」，由衛生福利部心理及口腔健康司諶立中司長、台南市王時思副市長、衛生局長陳怡等、各直轄市、縣市衛生局心理衛生行政人員及精神醫療網核心醫院工作人員共襄盛舉，約160位專業人員代表出席與會，相互交流學習，全國齊心共同推動心理衛生及精神衛生相關業務。

台南市衛生局榮獲衛生福利部2019年地方衛生機關考評-心理及口腔健康業務表現績優獎，並分別於上述共識營會議及7月10日衛生福利部第1次衛政及社政首長聯繫會議中受獎。

台南市衛生局指出，若您無法紓解需要立即與人談談，可撥打衛生福利部24小時免費安心專線-直撥「1925」(依舊愛我)，讓專業人員來幫助您及您的朋友；或於上班時間來電至衛生局預約免費心理諮詢服務（06-3352982）提供專業心理師協助，提供心理資源及心理健康相關活動，讓我們一起為自己及親友努力，減少憂鬱症及自殺事件的發生。

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