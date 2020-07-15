南投醫院站在人工智能科技最前端　打造AI輔助判讀醫學新契機

▲南投醫院與科技公司交流會談，如何打造AI輔助判讀醫學科技新契機。（圖／南投醫院提供）

記者張弘昌／南投報導

人工智能 (AI)近幾年快速發展下，被廣泛的運用在各行各業上，衛生福利部南投醫院舉辦，人工智能與醫學影像整合與發展契機討論會，邀請多家科技公司、知名電腦公司與醫療人員進行交流，期盼人工智能在醫療上的運用與幫助，能夠提升病人的醫療品質。

商之器科技（ebm technologies）股份有限公司、費斯科技（Faith Biomed）股份有限公司、現代儀器股份有限公司、威強電工業電腦（IEI）股份有限公司、雲象科技（aetherAI）股份有限公司、華宇藥品（Unipharma）股份有限公司、奇維科技（SYSPOWER）股份有限公司、廣達電腦等多家科技公司，皆派人親臨與會，針對人工智能進行討論與交流。

南投醫院在去年底就開始引進，並試用人工智慧輔助判讀系統，包括胸部X光，乳房攝影X光，胸部電腦斷層，來協助醫師診斷。南投醫院放射科主任葉偉成表示，在經過近7個多月的試用期，由放射科醫師、臨床醫師的反應來看，人工智能輔助判讀系統確實可以成為醫師的助理，提升放射科醫師的診斷品質及效率，減少放射科醫師的工作負荷，並且在人工智能的利用下，也可以給臨床醫師即時的診斷，減少臨床醫師的誤診。

葉偉成主任醫師同時指出，在人工智能發展初期，人工智能公司想發展成功，必須與醫院的工作流程系統相結合，人工智能發展初期投入大，但仍需兼顧考量使用者成本，並持續重視研發不斷求進步，才不會在AI快速發展潮流中被淘汰。在未來AI發展中，AI演化成微小晶片是必然趨勢，這給台灣新興產業提供良好契機。

威強電總經理江重良博士指出，討論會為南投地區醫療界之創舉，邀集多家人工智能公司，聚在一起共同討論人工智能與醫學影像發展，顯示南投醫院已經站在人工智能的前端，會中達成多項AI與醫療整合的經驗交流。

南投醫院自升格為區域醫院以來，致力於提升醫療品質不遺餘力。該醫院正在試用的胸部X光、乳房攝影X光、低劑量肺部電腦斷層等人工智能（AI）影像輔助判讀系統，將可大大提升南投醫院未來醫療品質，造福南投地區民眾。

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