台南市政顧問徐修齊　府城傳愛捐贈100萬元助弱勢民眾

▲台南市政顧問徐修齊，響應黃偉哲市長照顧弱勢為優先的施政理念，特別捐贈新台幣100萬元善款給台南市政府，用實際行動支持社會局協助轄內弱勢家戶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政顧問徐修齊，長年熱心公益、關心市政，為了響應黃偉哲市長照顧弱勢為優先的施政理念，特別捐贈新台幣100萬元善款給台南市政府，用實際行動支持社會局協助轄內弱勢家戶。

市長黃偉哲15日上午親自頒贈感謝狀，感謝徐顧問的熱誠捐輸並給予市府及社會局對照顧弱勢的肯定，期待在公私協力的共同努力下，邀請更多善心人士共襄盛舉，一同體現「照顧弱勢優先」的城市願景。

社會局表示，徐修齊市政顧問早年白手起家，勤勞刻苦，開設「百利製藥工業有限公司」，經營事業之餘，仍不忘公益，關心鄉里，並時常以實際的行動關懷及照顧弱勢族群。

徐修齊顧問表示，透過捐贈除了實踐企業社會責任外，期待能發揮拋磚引玉的效果，邀社會各界善心人士一起做公益，將正向溫暖的能量傳遞社會各個角落。社會局並表示，針對民間捐贈除定期將每筆捐款資訊公開，達到公開責信之目的外，每筆善款也都會妥善運用，讓民間資源真正幫助到需要的對象，透過關懷弱勢讓溫暖持續傳遞，也避免發生資源重疊或浪費。

黃偉哲市長除特別感謝徐顧問的大力贊助，更表示本次捐款無疑給了市府在推動「照顧弱勢優先」的理念上給予最大的認同與鼓勵，在政府資源有限的情況下，更需結合無窮的民間資源，讓社福發揮一加一大於二的效果，因此希望未來可以透過更多的公私協力合作，造福更多本市弱勢民眾，共同達成希望家園的願景，創造更溫暖美好的大台南。

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