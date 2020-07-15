　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市政顧問徐修齊　府城傳愛捐贈100萬元助弱勢民眾

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市政顧問徐修齊，響應黃偉哲市長照顧弱勢為優先的施政理念，特別捐贈新台幣100萬元善款給台南市政府，用實際行動支持社會局協助轄內弱勢家戶。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市政顧問徐修齊，響應黃偉哲市長照顧弱勢為優先的施政理念，特別捐贈新台幣100萬元善款給台南市政府，用實際行動支持社會局協助轄內弱勢家戶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政顧問徐修齊，長年熱心公益、關心市政，為了響應黃偉哲市長照顧弱勢為優先的施政理念，特別捐贈新台幣100萬元善款給台南市政府，用實際行動支持社會局協助轄內弱勢家戶。

市長黃偉哲15日上午親自頒贈感謝狀，感謝徐顧問的熱誠捐輸並給予市府及社會局對照顧弱勢的肯定，期待在公私協力的共同努力下，邀請更多善心人士共襄盛舉，一同體現「照顧弱勢優先」的城市願景。

社會局表示，徐修齊市政顧問早年白手起家，勤勞刻苦，開設「百利製藥工業有限公司」，經營事業之餘，仍不忘公益，關心鄉里，並時常以實際的行動關懷及照顧弱勢族群。

徐修齊顧問表示，透過捐贈除了實踐企業社會責任外，期待能發揮拋磚引玉的效果，邀社會各界善心人士一起做公益，將正向溫暖的能量傳遞社會各個角落。社會局並表示，針對民間捐贈除定期將每筆捐款資訊公開，達到公開責信之目的外，每筆善款也都會妥善運用，讓民間資源真正幫助到需要的對象，透過關懷弱勢讓溫暖持續傳遞，也避免發生資源重疊或浪費。

黃偉哲市長除特別感謝徐顧問的大力贊助，更表示本次捐款無疑給了市府在推動「照顧弱勢優先」的理念上給予最大的認同與鼓勵，在政府資源有限的情況下，更需結合無窮的民間資源，讓社福發揮一加一大於二的效果，因此希望未來可以透過更多的公私協力合作，造福更多本市弱勢民眾，共同達成希望家園的願景，創造更溫暖美好的大台南。

超級經典、一用上癮

ET快訊
長輩勸別亂挖！她半夜「肚臍摳出陳年精華」後悔...釣出悲劇
李眉蓁MV爆「侵權周杰倫」悄下架　周董公司回應了
「沒發票的攤商」會收三倍券？　蔡阿嘎連跑5家實測…結果揭曉
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市政顧問徐修齊　府城傳愛捐贈100萬元助弱勢民眾

行動不便就醫很辛苦　天晟醫院鄭朝馨：可尋求居家醫療服務

孩子們雙手合十　參加宏善寺開辦免費夏令營開課典禮

王時思、周幼偉離開台南　市長黃偉哲頒發感謝牌表彰兩人貢獻

台南市議會經建考察訪澎湖縣府　郭信良議長讚觀光行銷出色

荷蘭駐台代表紀維德獲頒桃園榮譽市民　鄭文燦：推動桃荷交流貢獻良多

少年手機遺失心頭慌　枋寮暖警陪同協尋…轉角遇到善心人

影／振興三倍券上路　鄭文燦：留4百元刺激消費剩餘捐助社福團體

三倍券提領首日　信義警分局加強偏鄉郵局、超商安全維護

國小及幼兒園教師甄選初試　考場沒冷氣！考生揮汗應試做答

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

《我的婆婆》鍾欣凌虧曾國城節目不好笑　黃姵嘉緊抱許孟哲哭到鼻涕流出來

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

高嘉瑜開大絕！飆唱《三天三夜》　不甩港湖胖虎...藍委堅占主席台

《Running Man》10週年！直播泥漿懲罰　光洙被冰淇淋師傅耍...換鍾國秒拿走！

開車最高境界！她開隱形車練習 倒車轉「空氣方向盤」入庫網笑翻

立院爆衝突濺血...費鴻泰手受傷　綠營破防線！5分內護陳菊入議場

台南市政顧問徐修齊　府城傳愛捐贈100萬元助弱勢民眾

行動不便就醫很辛苦　天晟醫院鄭朝馨：可尋求居家醫療服務

孩子們雙手合十　參加宏善寺開辦免費夏令營開課典禮

王時思、周幼偉離開台南　市長黃偉哲頒發感謝牌表彰兩人貢獻

台南市議會經建考察訪澎湖縣府　郭信良議長讚觀光行銷出色

荷蘭駐台代表紀維德獲頒桃園榮譽市民　鄭文燦：推動桃荷交流貢獻良多

少年手機遺失心頭慌　枋寮暖警陪同協尋…轉角遇到善心人

影／振興三倍券上路　鄭文燦：留4百元刺激消費剩餘捐助社福團體

三倍券提領首日　信義警分局加強偏鄉郵局、超商安全維護

國小及幼兒園教師甄選初試　考場沒冷氣！考生揮汗應試做答

到中國任教年薪200萬「3年就失業」　講師回台控告台大、師大

中職／桃猿7輪真的有奇蹟！楊瑞承首安、首轟送給父母

中職／楊瑞承首安、首轟同天出爐　曾總：好的開始

心都融化了！餵小羊、豬寶寶超療癒⋯夏天還能玩水　全台6間開心農場盤點

台南市政顧問徐修齊　府城傳愛捐贈100萬元助弱勢民眾

月中就吃土！愛花錢亂買…15道題自測「衝動指數」有多高　心理專家搖頭了

行動不便就醫很辛苦　天晟醫院鄭朝馨：可尋求居家醫療服務

中職／陽耀勳5安新高　沒想完全打擊：想了就忘記選球

LEE HI：我適合哪間公司？ 　AKMU李燦赫秒答「妳等我開公司」引韓網振奮：快脫離YG！

中職／陽耀勳享受比賽　曾總：展現正面態度

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

地方熱門新聞

市府員工月薪3萬　竟買基隆1050萬宅

15歲少年CPR救人　過去父親倒地沒人救

全國議長齊聚苗栗　朱立倫稱會老友

金山警與環保局聯合取締改裝車

花蓮市幼另類畢旅　大班化身小萌兵勇闖障礙

沙鹿男女攔轎！媽祖停20秒甩尾繞路

新北市圖提供融合玩具服務

雲林郵局明起10家支局「架帳篷」備戰

「三倍券先領再說！」頭份郵局7點不到人龍湧現

永和天坑險吞房！百人有家歸不得…建商認了

鄭文燦協助「紙風車劇團」　進駐營區

全國優質東方美人茶賽　他拿前三名

草里釣魚吧15日開放報名

外來種埃及聖䴉花蓮現蹤　林管處籲全民追蹤

更多熱門

相關新聞

台南驚傳校園暴力事件

台南驚傳校園暴力事件

台南市1所高工學校，傳出校園校園暴力霸凌事件，該校1名一年級學生，在教室遭同學毆打受傷，並指控長期遭6名同學霸凌欺侮，學受害學生家長於7月14日檢具驗傷資料，向新營分局提出傷害告訴，新營分局警方表示，已依法受理偵辦。

台南女買三倍券　癱倒「頭撞地」急送醫

台南女買三倍券　癱倒「頭撞地」急送醫

台南市警局中階警官調動命令中止黃偉哲說明

台南市警局中階警官調動命令中止黃偉哲說明

台南市試辦數位消防通報系統提高公安意識

台南市試辦數位消防通報系統提高公安意識

台南公車輕旅行山博行！

台南公車輕旅行山博行！

關鍵字：

台南市政顧問徐修齊府城傳愛捐贈弱勢民眾

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

飲料被下催情藥！服務生小哥秒靠近她暗中保護

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

高中19人國道飆135km衝墾丁！18歲女噴飛…友人傻：失控了

快訊／三峽車禍1死3傷！少年闖紅燈撞警車噴飛亡2警濺血

快訊／國1重大車禍！轎車撞大貨車28歲駕駛不治酒測超標

畢旅合照多2人！「無臉藍衣男」躲在背後

三峽16歲少年撞警車亡　傷者爸怒控警故意倒車輾斷手腳

強尼戴普公開「前妻床上拉屎照」

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

「吳夢夢回頭率高嗎？」　本尊親回：0%

就要給曾之喬最好的！辰亦儒買5000萬豪宅

尋芳客爽吃摻毒姊妹丼　警局露底「名器」見人

新郎喝爛醉！新娘仍「1夜激戰3次」叫整晚

女友常搞曖昧！他醞釀2年用「滷肉飯」報復　

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋
寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

《我的婆婆》鍾欣凌虧曾國城節目不好笑　黃姵嘉緊抱許孟哲哭到鼻涕流出來

《我的婆婆》鍾欣凌虧曾國城節目不好笑　黃姵嘉緊抱許孟哲哭到鼻涕流出來

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面