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1-3月醫護防疫津貼「台大等4醫院」至今未入帳　衛福部解釋原因！

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▲1-3月醫護防疫津貼「台大等4醫院」至今未入帳　衛福部解釋原因！。（圖／台北市醫師職業工會提供）

▲在台北醫師職業工會日前到疾管署抗議防疫津貼發放不公。（圖／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

為獎勵醫護人員防疫辛勞，衛福部於疫情期間承諾發放每人每日一萬元獎勵津貼，目前已著手受理4-6月申報申請，不過，台北市醫師職業工會卻接獲會員反應，台大、北榮、新光、萬芳等醫院，1-3月津貼尚無下落，已超過當初承諾時間，呼籲衛福部堅守最後一哩路，千萬別讓防疫「爛尾」。

台北市醫師職業工會表示，根據醫事司說法，7月上旬會撥付「1-3月份醫護人員及感控人員津貼」3.2億元，健保署也會在七月上旬撥款「1-6月份急救責任醫院防疫獎勵」6.875億元，但仍有多家醫院醫師反應尚未入帳。

請繼續往下閱讀...

工會提到，根據6月25日醫事司新聞稿所言，醫護人員及感控人員津貼已有20間醫院完成申請，另有89間正辦理補件作業；而急救責任醫院防疫獎勵更是不待醫院遞交複雜申報資料而撥款。目前大多數醫院的醫師會員尚未領取該筆獎金，工會特別關切究竟是政府遲發，或是醫院發放流程卡關。

▲石崇良（圖／記者嚴云岑攝）

▲衛福部醫事司司長石崇良。（圖／記者嚴云岑攝）

對此工會質疑，衛福部醫事司司長石崇良回應，急救責任醫院防疫獎勵津貼，已於7月13日發放到202家急救責任醫院，總金額逾6億，須全數發給急診相關人員；醫院防疫獎勵則預計在7月23日撥出，依照規定，6成以上須發給醫護、清潔工、行政人員等，總金額約11億。

至於醫護人員每日一萬的個人防疫獎勵津貼，則是由醫院提交班表，給衛福部進行人工審核，初審若發現醫師人力與病人在院天數對不上，會發回給醫院要求補充說明，若醫院申報人數較多，可能會延宕發放時間。

石崇良提到，目前1至3月申請個人防疫津貼的醫院共計170家，金額約9億元，截至今（15）日已有57家醫院收到匯款，但多屬人數較少的小型醫院，核發金額約1億元。由於7月10日已開始受理4-6月個人防疫津貼申請，石崇良表示，衛福部待醫院補件說明後，會盡快加速審核，若無問題，一定會及早發放1-3月的款項。

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