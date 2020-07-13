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全球最新治安排名！台灣犯罪率世界第2低、安全指數第2高　勝日韓美國新加坡

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▲▼ 2020年「全球國家安全指數」（Crime Index by Country）年中排名，台灣是全球第二安全的國家，僅次於卡達。（圖／翻攝自全球資料庫網站Numbeo官網）

▲ 根據2020年最新排名，台灣是全球第二安全的國家。（圖／翻攝自全球資料庫網站Numbeo官網，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

根據2020年全球犯罪率最新年中排名，在133個國家當中，卡達是全世界最安全的國家，台灣排名全球第二名。細部數據顯示，台灣犯罪率在全球排列倒數第二低，安全指數居世界第二高。

全球資料庫網站Numbeo把指數分為「犯罪指數」及「安全指數」。根據年中排名前十，犯罪率低的國家地區排名依序為卡達（11.90）、台灣（15.26）、阿拉伯聯合大公國（15.45）、喬治亞（20.50）、阿曼（20.62）、香港（20.91）、斯洛維尼亞（20.95）、曼島（Isle Of Man，21.32）、瑞士（21.58）及日本（21.67），而南韓排名24、中國排名第33、新加坡排名34、美國第84名。

▲▼ 2020全球犯罪率年中排名出爐，台灣第2低。（圖／翻攝自全球資料庫網站Numbeo）

犯罪指數是對某一城市或國家總體犯罪水準的估計，20以下為非常低，20至40為很低，40至60為中等，60至80為很高，80以上列為非常高。

至於滿分為100的安全指數，第一名為卡達（88.10），第二名則是台灣（84.74），第三名則是阿拉伯聯合大公國（84.55），而吊車尾的國家依序為委內瑞拉（15.64）、巴布亞紐幾內亞（19.96）及南非（22.71）等國。

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