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台灣將列日本第二波入境解封名單　外交部：密切關注中

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▲▼ 日本首相安倍晉三 。（圖／路透）

▲ 日本首相安倍晉三 。（圖／路透）

政治中心／台北報導

日本媒體日前報導，日本首相安倍晉三已開始規劃開放第二波商務入境的國家，其中包括台灣、韓國、中國等10個國家，並計畫在7月中旬開始與各國家進行協商。對此，外交部回應，密切關注相關進展。

根據《日本經濟新聞》報導指出，選擇開放商業入境的條件為「新冠肺炎疫情較為和緩的國家」，其中台灣、南韓及中國被列為第二波開放名單，另外包括新加坡、馬來西亞、緬甸等，皆被列入開放名單內。

▲▼ana,全日空,日本機場,日本防疫。（圖／路透）

▲日本機場 。（示意圖／路透）

針對此事，外交部表示，經我駐日本代表處瞭解，日本政府對放寬境管措施仍在研議中，對於開放對象及入境後檢疫措施等，目前尚未定案。

外交部說，我國已向日方表達盼能優予考慮對我國人開放，將持續積極與日方聯繫溝通，並密切關注相關進展。

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