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白宮幕僚「苦求1個多禮拜」！　川普終於同意公開戴口罩

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川普戴口罩。（圖／路透）

▲美國總統川普11日首度在鏡頭前戴著口罩亮相。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國總統川普11日一改過去作風，訪問沃爾特里德國家軍事醫療中心（Walter Reed National Military Medical Center）時，首度在公開場合戴上口罩。白宮內部人士透露，幕僚們經過1周以上的協商、懇求，才終於說服總統改變心意，向支持者樹立防疫典範。

川普9日接受《福斯新聞》採訪時表示，「我認為戴口罩是一件好事，我從未反對過戴口罩，但我確信應該在一定的時間和場所」，11日參訪沃爾特里德國家軍事醫療中心時，果真首度戴口罩在鏡頭前亮相。他過去堅定拒絕這項防疫措施，過去幾周的政治活動也沒有對此實施鼓勵措施。外界預期，總統的改變能夠有效鼓勵支持者仿效。

CNN引述知情幕僚的說法報導，川普6月20日在奧克拉荷馬州土爾沙（Tulsa）的造勢大會上，大多數支持者都沒有戴口罩。白宮幕僚與顧問見狀，簡直嚇壞了，也越來越擔心南方「陽光帶」（Sun Belt）的疫情，因此悄然發起一場遊說活動。

▲川普,福特汽車,口罩,新冠肺炎。（圖／路透）

▲川普5月訪問福特汽車工廠時表示，他在廠房後方有戴口罩，但「不想要讓媒體看到」，所以受訪前又摘下口罩。（圖／路透）

一名總統顧問形容，幕僚們進行了一個多禮拜的「大量談判」以及反覆「懇求」，呼籲總統為支持者樹立典範，在這一趟參訪中戴上口罩。川普一開始仍拒絕，因為他每天接受檢測，認為沒有必要，而且不想屈服媒體批評與壓力，但最後終於妥協。

一名政治顧問表示，雖然川普同意11日戴上口罩了，卻仍拒絕全力鼓勵、強制規定其他人都要戴口罩，「總統就是這樣。他不想要說出來」。

►川普首公開戴黑口罩：這是好事，我從未反對過　美323萬確診13萬死

►川普「沒戴口罩」參觀福特工廠：我剛有戴…但不想被鏡頭拍到

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