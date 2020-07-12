3星期未餵食！狠心媽餓死1歲女兒...屍體「塞進枕頭套」再裝垃圾袋

▲一名母親超過三周未餵食女兒。（圖／翻攝自Montgomery County Police Department官網）

記者康心禹／綜合報導

美國馬里蘭州羅克維爾市（Rockville）一位母親聲稱自己殺死了15個月大的女兒，透過三個多星期沒有餵食女兒來將她餓死，並將女兒的屍體塞進枕頭套之後裝入垃圾袋，丟進公寓大樓的垃圾箱中。警方獲報後立刻調查此案，由於尚未找到決定性證據，目前僅憑當事人自白，以一級謀殺罪嫌起訴她。

綜合外媒報導，一名叫托爾森（Kiearra Tolson）的母親告訴朋友達恩（Laytay Dahn），自己殺害了15個月大的女兒布萊爾（Blair Niles），達恩聽聞後主動報案，馬里蘭州警方於8日接獲該訊息。

Mother Charged with First-Degree Murder of Fifteen-Month-Old Daughter: https://t.co/5M1oqF4cKk — Montgomery County Department of Police (@mcpnews) July 9, 2020

警方接獲報警後，立刻前往詢問托爾森。托爾森表示，她故意讓才15個月大的女兒餓了三個多星期，上個月17日發現她餓死後，就將女兒的屍體塞進枕頭套中之後裝入垃圾袋，接著把它丟入公寓大樓的垃圾箱中。

目前，布萊爾的屍體尚未被尋獲，她的父親則表示，最後一次見到女兒是在4月17日，從那之後就沒有再見過女兒，也沒有再與托爾森有任何的聯繫。由於缺乏決定性證據，警方目前朝著一級謀殺罪的方向偵辦，先將托爾森拘留。

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